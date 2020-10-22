資料中心的矽光子及超快光通訊技術研討會 光電展重磅開講

日前(21)國際光電展開展當天，光電協進會(PIDA)舉辦「資料中心的矽光子及超快光通訊技術研討會」，研討會邀請到台灣半導體研究中心莊英宗副主任、臺北科技大學國際產學聯盟趙國光執行長、台灣思科系統(Cisco)錢小山首席技術顧問、國家高速網路與計算中心李柏毅組長、光創科技黃文源總經理、安立知王榆淙副理及國立交通大學光電系郭浩中特聘教授等產學界代表出席，針對資料中心高速傳輸網路技術解決方案與台灣矽光子產業化的問題深入交換意見，透過上下游座談交流分享的平台，匯聚半導體、光通、網通產業能量，跨越傳統技術侷限，進行垂直整合探討，共同搶進矽光子高速光時代新商機，共創產業高峰。

光電協進會劉容生首席顧問致詞表示，市場對更高資料速率傳輸的需求不斷成長，也帶動了100G、200G，以及400G光收發模組的市場，隨著AI和5G等殺手級技術與應用的出現，對頻寬的需求有增無減，將會不斷刷新資料中心的使用量。台灣半導體研究中心莊英宗副主任致詞指出，光纖通訊若能應用異質整合技術，突破矽的物理極限，把所有半導體放在一個矽晶圓上，就能降低光纖通訊半導體的製作成本、加快設計速度。國立交通大學郭浩中教授表示，矽光子在通訊上產業目標，需搭配第三代半導體材料及異質整合技術，才可以建置完成新世代5G、星鏈資通訊環境。

劉容生首席顧問進一步表示，PIDA矽光子產業聯誼將串聯國內矽光子技術應用領域的上游材料元件，例如主動雷射晶片供應商聯亞，到下游的模組廠包括光纖的耦合、封裝還有被動元件積體化製造公司，希望透過垂直整合成熟企業與新創事業互補合作，將帶給整個高科技產業帶來破壞性的創新動能，共同站在巨人肩膀上前進世界。

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