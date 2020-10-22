優良智慧建築作品頒獎暨亞太地區智慧綠建築國際論壇圓滿成功

促進建築與資通訊產業整合，提升建築智慧化水準，推廣普及智慧建築，內政部建築研究所10月20日舉行「109年度優良智慧建築作品頒獎典禮」，內政部政務次長花敬群親自出席頒獎，與會貴賓包括建築研究所長王榮進、各界代表逾300人出席，活動圓滿成功。

109年度優良智慧建築得獎作品：華碩電腦辦公大樓新建工程、台積電十二廠P4&P6&P7辦公大樓、工研院光復院區一館研發大樓、台灣肥料公司台肥新竹TFC ONE大樓、臺中市大里光正段社會住宅新建工程(第一期)、賓陽建設帝后花園、彰化污水下水道系統水資源回收中心新建工程(管理中心)、台灣自來水的馬公增建4,000噸海水淡化廠（馬公第二海水淡化廠第一期）一期管理中心。

主辦單位頒獎典禮當天也舉行亞太地區智慧綠建築線上國際論壇，社團法人台灣智慧建築協會、工業技術研究院材化所共同邀請國外智慧建築領域的專家學者進行精彩演講。日本竹中工務店智慧社區本部中村 慎博士主講「實現可持續發展社會的城市規劃和建築4.0」，亞洲智能建築學會新加坡分會會長何添誠以「食品安全的都市農業」為題發表專題演講。

工研院材化所經理簡仁德、建築中心董事長周光宙、建研所所長王榮進、內政部次長花敬群、智慧建築協會創會理事長温琇玲、名譽理事長李鴻鈞、現任理事長彭繼傳主持剪綵。圖／社團法人台灣智慧建築協會提供

花敬群表示，台灣在此方向的產業發展及規模需要政府進一步扶植，讓新工法的量能能夠有效的擴大，建築4.0智慧營造的預鑄模組，都是政府及民間需一體合作努力要去改善。特別從社會住宅的興辦及未來超過200處要興建的社會住宅基地，原則上每一處都會符合智慧建築的標章及標準，也會選取規模比較大的基地來推動預鑄模組化的工法，讓政府的住宅政策產業升級能夠結合起來，讓台灣未來建築物該有的樣貌及建造過程該有的程序，也能透過社會住宅的推動一併的找出未來共同的路徑。

王榮進所長表示，將資通訊產業與建築整合在一起，發展智慧建築產業，能為國人提供更健康、便利、舒適的居住環境外，又可協助傳統建築環境能夠進行數位轉型，克服因高齡少子化、氣候變遷對建築產業衝擊。發展智慧建築產業可協助傳統的建築產業升級，舉辦這個活動是為了鼓勵更多的科技產業一起來投入推廣發展建築4.0。