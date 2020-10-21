疫後重組全球供應鏈 臺商扮要角

「2020臺灣-東協、印度投資策略夥伴論壇」獻策

經濟部投資業務處處長張銘斌今（21）日出席「2020臺灣-東協、印度投資策略夥伴論壇」時指出，根據IMF的預估，受到中美貿易戰和疫情影響，今年全球投資將減少40%，全球供應鏈也面臨重組壓力。不過，根據投資處資料，張銘斌說，台灣今年對外投資並沒有減少，與去年同期相當，顯示，臺商從過去集中在中國大陸生產，已轉向投資東協、印度，更在全球短鏈扮演關鍵角色。

渣打國際商業銀行東北亞區資深經濟學家符銘財受邀出席時也表示，中美問題將改變全球供應鏈體系，加上疫情影響，全球產業鏈不可能拉得的太長，未來會形成平行兩套系統，對很多製造業比較辛苦，全球區域中只有東協各國較能順應這中美兩套系統。符銘財建議台商，過去生產製造以降低成本為主，未來是確保把產品送到客人手上比成本控管更為重要。

數位轉型趨勢朝高智能生產運作

KPMG安侯建業聯合會計師事務所執業會計師丁傳倫表示，各國為持續吸引外商投資，鼓勵在當地國製造，對特定產業提供所得稅免稅、間接稅優惠如營業稅、增值稅、商品服務稅、進口機器設備關稅減免等。丁傳倫也發現在疫情的影響下，企業同步透過數位轉型，引進創新科技使得決策更為迅速、即時反應，加快移動的速度及朝向更智慧及高效能的運作模式。

經濟部投資處為協助廠商疫後超前部署東協及印度市場、掌握投資新機會，委託KPMG安侯建業聯合會計師事務所舉辦 「2020臺灣-東協、印度投資策略夥伴論壇」，邀請東協及印度駐臺官員與產業專家，針對後疫情時代各國投資利基、升級轉型及財務金融規劃等議題交流對談。

張銘斌也觀察到，臺商企業在美中貿易衝突及COVID-19疫情影響下，調整以往集中於中國大陸的生產模式，增加海外生產基地以分散風險，將高端研發部分移回臺灣，而需要大量生產部分則借重當地充裕的人力與土地資源移往東協及印度等地，我電子大廠如緯創、鴻海、和碩、仁寶、佳世達等都已轉移赴新南向布局。

美中衝突供應鏈將邁向兩套平行系統

符銘財說明COVID-19及美中貿易緊張局勢對於全球供應鏈之影響，疫情造成全球經濟急凍及未來需求消失，各國面臨平衡疫情控制與維持經濟正常運作的挑戰，經濟發展充滿不確定性，在各國採取不同經濟振興措施下，預期未來各國經濟復甦力度將不同，而美中貿易衝突問題對產業影響更為深遠，預期美國在選後將繼續對中國施加壓力，美中衝突如無緩解，世界將邁向兩套平行互斥系統，而東協與印度地區因具備同時可服務分別以美國及以中國大陸為主之兩套系統的產業鏈，將是全球製造業兵家必爭之地；工研院產業科技國際策略發展所組長馬利艷表示，疫後時代產業布局趨勢，電子產業未來在東協及印度之布局重點，認為中國+1(N)是臺商電子業應對國際局勢變化的生產基地布局選擇，未來電子業臺商投資布局重點國家將是越南、泰國、印度。

為進一步協助廠商深入瞭解印度及東協各國後疫情時代的投資合作商機，論壇亦安排由印度及東協各國駐臺代表，深入剖析各國對外資最新協助措施及優惠政策：印度祭出「大規模電子製造業生產連結獎勵計畫(PLI Scheme)」、「電子零組件與半導體製造計畫(SPECS)」、「電子製造業聚落2.0計畫(EMC2.0)」等誘因，致力打造印度成為全球電子產品製造基地；泰國祭出「刺激投資措施」，今年底前向泰國投資促進委員會(BOI)提出投資申請，且能夠在2021年底前投資超過10億泰銖之外商，可取得再多5年的企業所得稅減半優惠；馬來西亞推出「短期國家經濟復甦計畫」(Penjana)，外資企業在製造業的新資本投資介於3億馬幣至5億馬幣，可享有長達10年期的0%稅率，新資本投資額介於5億馬幣以上的外資企業，則可享有長達15年0%稅率。

東協各國推優惠招商政策 吸引投資

菲律賓國會正研擬如「企業復甦及稅務優惠法案」(CREATE) 等優惠措施，將現有之企業所得稅(CIT)自30%一次性降低至25%，取代原有之「企業所得稅暨獎勵改革法案」(CITIRA)逐年降低CIT稅率1%直至目標值20%；越南為吸引外國大型投資案，已成立外資促進工作小組，針對符合越南發展經濟需求的投資項目如高科技及高附加價值產業提供專案協助；印尼國會則已通過創造就業機會綜合法案(Omnibus Law Job Creation Bill)，將放寬外人投資限制、放寬外籍人士赴印尼工作限制、簡化許可證核發程序等。

此外，活動當日下午安排一對一洽談，提供業者與各國駐臺代表人員直接溝通交流平臺。經濟部投資業務處表示，今年COVID-19疫情對全球經濟與經貿往來影響甚鉅，但不減臺商對新南向投資布局諮詢熱度，本次論壇出席人數計約300人，會場互動熱絡。

經濟部表示，未來將持續從投資及產業合作等面向，協助臺商在新南向國家尋求可能的合作模式與市場商機，並將持續與新南向國家洽簽或更新投資保障協定，維護臺商投資權益、深化與各國的投資夥伴關係。