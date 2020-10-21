109年經濟部節能標竿獎揭曉 44家節能標竿企業學校勝出

為評選節能卓著之企業及推動能源教育標竿之學校，經濟部10月21日召開「109年經濟部節能標竿獎暨推動能源教育標竿獎」決審會議，選出44家節能標竿獎得獎單位。經濟部統計，獲獎單位每年共可節省2.92萬公秉油當量、5.55億元能源成本，相當減少12.97萬公噸二氧化碳排放量，等同333座大安森林公園1年碳吸附量，節能成果豐碩。

經濟部能源局表示，今年有90家廠商、32所國民中小學報名，經過嚴謹的初、複審作業，評選出24家節能標竿單位及20所推動能源教育標竿學校，後續將透過觀摩會模式，將成功節能經驗擴散，進行技術推廣，讓節能豐碩成果開枝散葉。

中鋼公司軋鋼一廠榮獲金獎的肯定，中鋼公司軋鋼一廠與工研院合作開發國內鋼鐵業首座200kW低溫熱能回收ORC發電系統，預估每年可提供約100萬度發電量，並使現場作業環境由50℃降至30℃，成為國內低溫熱能回收的典範案例。

為抑低夏月尖峰，將廠內製程歲修移至夏季，該廠也調整製程，善用離峰時間進行生產，堪稱金獎最佳節能先行者，獲獎實至名歸。

同樣獲得金獎的雲朗觀光公司桃園分公司（桃園翰品酒店），全館導入即時能源監控系統有效管理用電，善用旅館業的特性與配合夏月尖峰時段，於中午12時至下午3時時間關閉冰水主機，節省空調用電。此外房客亦可透過智慧節能聲控控制燈光、電視、窗簾及冷氣溫度，各項節電創意，成為飯店業推動智慧節能之領頭羊。

同樣獲得金獎的國立臺灣科技大學，是全國第1所通過ISO 50001能源管理系統國際驗證的國立大專校院，透過智慧能源管理系統追蹤能源使用情形，及改善照明照度，提供學生更優質照明環境。

在學校能源教育方面，各區獲獎學校各具特色，臺北市萬芳國小建置能源管理系統，落實智慧節能管控，有效節省學校用電；彰化縣立北斗國中全校屋頂建置全縣學校最大太陽能光電系統，傾力推廣綠能教育課程；高雄市小林國小建構碳平衡能源智慧校園，引進AR實境課程及VR體驗並結合教學情境，落實能源科技教學，並擴散至家庭與社區；花蓮縣慈濟附小以在地循環經濟理念宣揚節能價值，與他校結盟和部落訪問分享節能經驗，推廣效益與影響力。

能源局強調，節能標竿獎表揚活動之精神在傳承標竿典範，透過獲獎單位節能成功經驗，帶動全國各界積極投入節能工作，打造台灣成為低碳寶島，為環境、社會及經濟永續創造三贏。

相關節能標竿獎系列活動資訊及案例分享，可至「節約能源園區」網站查詢(https://www.energypark.org.tw/)。