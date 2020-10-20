宇泰和於TPCA展出AI人工智慧設備

宇泰和(股)公司是自有設計、製作、安裝、測試、製程應用及售後服務的專業團隊，為落實 『專業製造，專案服務』的公司理念及貼近市場需求，配置智能化製造廠房與技師，內部設有實驗室，提供策略夥伴與客戶進行開發測試，秉持利用厚生的創業精神，提供專業垂直濕製程設備，並且長期與瑞士、中國、日本、美國等專業技術團隊合作。

採用KW ERP系統作業，自研發、設計、資材、製造、品保、售服、營業、財會、及資訊皆以智能化作業，採用專案管理模式控管，保證客戶訂單規範。

從作業排程展開設計圖面到進銷存，再到設備製造組裝，廠驗，通過各項品保檢測合格，並確認符合買賣驗收規範後交付客戶端安裝，導入售後服務作業，皆由系統及專案主管管控。我們以專業的ERP作業流程把關，建立並追蹤每一筆訂單的生產製造與售後服務動態履歷，為顧客貢獻穩定好用的生財設備。

在高度重視環安衛及循環經濟的現在，電路板製造業者面對控管成本、保證品質及符合嚴格的環安衛規範，無不傷透腦筋。宇泰和(股)公司持續研究新技術，提供客戶端5um/5um濕製程設備，更整合環安節能及再生減廢的技術，提供online減廢的濕製程設備，對地球環保克盡心力。

5G時代將翻轉全世界的生活，同時也意味著將顛覆所有科技製造的技術，須將大數據管理及AI智慧融入設備內，宇泰和早在2012年即投入此高階設備的研究開發及製作，並獲得來自客戶端的認證。

公司本著創新、持續研究及開發的態度，在濕式製程設備領域中與日俱進，符合5G產品需求，期許與客戶共同開拓新商機，共同成長。 宇泰和公司參加10月21日-23日台北南港展覽館舉辦的2020 TPCA SHOW攤位:M0214，籲請各界蒞臨參觀。