「華冠獎」成全球華商菁英婦女指標 逆境中晉身專業領域創造奇蹟

即將邁入第20年的「華冠獎」，成為全球華商婦女菁英的重要指標，每一位獲獎者成功人生的背後，都是從逆境中創造出奇蹟，也在立足的國家建立了重要的人生里程碑，得獎者不讓鬚眉的剛毅與智慧，比常人更為能夠忍受磨難痛苦與孤獨最重要是突破性別上的限制，在其專業領域中創造出令人佩服的典範。

「華冠獎」由「世界華人工商婦女企管協會」所舉辦，「世華」有74個分、協會分佈於全球三大洋六大洲，會員俱為女性傑出華商與僑界領袖，在居住國家擁有極崇高的社經地位，有些更被中華民國政府獲聘為國策顧問、僑務委員、僑務諮詢委員，協助發展國民外交與僑務推動。

俞寧寧目前已經是全球最大內容推薦平台「Taboola」的實際推手。圖／陳愛珠

世界級「輿論領袖」俞寧寧躋身新創公司「獨角獸」

依據世界銀行性別數據網站2020年統計，全球由女性擔任負責人的大型及中小型企業，每3位企業主至少有1位是女性，這也顯示全球社會的「女力時代」改寫了全球社會面貌。今年獲者之一的俞寧寧，更堪稱是世界的「輿論領袖」級人物，他在網路泡沫化前就做出全球頂尖的網上互動系統，目前已經是全球最大內容推薦平台「Taboola」的實際推手。

俞寧寧念的是台灣大學數學系，之後赴美取得洛杉磯加州大學（UCLA）電腦科學碩士，經過七次創業歷程，新創公司陸續被美國主流企業收購或上市，在競爭激烈的全球高科技產業中闖出一片天，也為旅美台灣人樹立科技創新創業的楷模。

俞寧寧的眼光相當前衛，他嗅出傳統媒體經營困難的境況，然後網路媒體興起，參與「Perfect Market」的創業，他深知強大公正的媒體對民主社會的重要性，利用「大數據」交叉比對的基礎，將商業網站上推廣程序化廣告服務的平台，技能幫助網站提高文章閱讀量，也可以引入網站外部內容或廣告增加網站收益，主要是讓不同的閱聽大眾都能找到偏愛的內容。2014年Perfect Market被Taboola併購，進而成為全球最大內容推薦平台，服務全球各國主流媒體網站，讓Taboola更躋身超過十億美元的新創公司的「獨角獸」。

俞寧寧在美國大選進入白熱化之際，也嚴守公正媒體的準則，由閱聽人自行選擇立場，他也正積極與台灣進行合作上的規劃，包括「醫療科技大數據」及「智慧製造」兩大方面，以整合資訊和運用科技的大方向，串流現今國際上最新的科技應用，培育台灣高階科技創新創業人才，選派具創新創業企圖心的博士級人才赴國外研習，讓台灣的新創團隊能夠更有國際觀的視野。