文傑建設以品質建立扎實口碑

購屋除了挑選地段，慎選好品質的實力建商也是重要關鍵！處處為客戶著想，深耕雙北20餘載的文傑建設以品質建立扎實口碑，贏得客戶的信賴。

「用心蓋好宅」是文傑建設的經營理念，為了讓客戶住的安全、住得安心，安全、品質文傑建設始終放在第一位!「客戶用一輩子的心血買房子，文傑一定用專業的態度蓋好房子」。雙北許多精華區皆可看見文傑建設的建築作品，文傑選地購地的原則除了挑選精華地段外，也精挑優質地質。文傑思考房子是住一輩子的，地震卻是年年有，如何降低天然災害危害，保障客戶住的品質，在興建房屋過程中，最重要的是地質，只有政府認證安全地質的區段，加上從結構力學原理著手，將政府規定的5級耐震自主提升至6級耐震，為購屋民眾築起一棟禁的起百年的傳家建築。

文傑建設的實在與用心，不僅讓購屋者擁有最安心的家，也因為禁得起檢驗的品質，創下一座座文傑建築完銷的佳績。2019年文傑「寶可麗」旋風席捲板橋江子翠創下搶購熱潮，2020年文傑「四季行館」更多元的坪數格局規劃、安全耐震、健康防疫，A級好地質+絕版精華市心區+超越新北市標準耐震6級結構，勢必再次匯聚板橋市中心區購屋買房的新焦點。

新案【四季行館】目前熱銷中，2房目前已經售完。圖／業者提供

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