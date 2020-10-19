愛學網頒獎典禮暨分享工作坊圓滿落幕 師生齊聚一堂 相約明年見

由國家教育研究院建置的愛學網於18日上午於財團法人張榮發國際會議中心盛大辦理「109年度愛學網頒獎典禮暨分享工作坊」，邀請系列徵集活動之得獎師生共同參與，國家教育研究院教育資源及出版中心林于郁主任、縣市政府代表及教育界學者專家等多位貴賓蒞臨同賀，氣氛熱烈。

本次工作坊邀請系列徵集活動特優得獎者分享故事發想與創作心路歷程。「校園微電影」國小高年級與國中組由臺南市仁德區長興國民小學師生進行分享，作品以幽默生動的手法呈現防疫新生活，結合高年級、低年級共同參與，作品創意滿滿，令人看完不禁莞爾一笑。高中職組則由臺北市立成淵高級中學進行分享，引導閱聽者從歷史議題省思，實現尊重與平權的概念，手法自然成熟，是部完整度相當高的作品。

此外，結合十二年國民基本教育課程綱要目標，邀請新北市立新北高中鍾曉蘭老師以「課堂上不一樣的跨領域課程設計」為主題進行演講，鍾老師透過自製保養品與商品設計之跨領域課程設計，以生活化學為核心，融入科學新知、科學技能、學習興趣與解決問題能力， 讓學生參與實作，慢慢導引學生進入化學學科理論基礎與商品藝術設計範疇，達到課綱探究實作的理念，進而培養公民意識觀念，建立體認與包容多元文化的能力。

接續的活動，由使用愛學網頻率最高的臺南市立沙崙國民中學陳柏蒼校長，分享其於暑假期間頻繁使用愛學網的豐收心情，他先以曾國藩說的「凡天下事，在局外吶喊議論，總是無益；必須躬身入局，挺膺負責，乃有成事之可冀。」這句話與大家共勉，並呼籲師生多加運用資源豐富的愛學網，培養學生自主學習的積極性，更活絡教學領域的豐富性，讓教學效率如虎添翼。

最後由榮獲高中職組特優獎項的瑞芳高工團隊引領與會老師進入「跨域圓夢─文化古蹟巡禮」，除了介紹教案是以數學課程建立平臺，輔以土木科學生進行建築測量外，並搭配數學科老師、應用外語科老師陪同學生至文化古蹟現場，學習幾何圖形如何運用在建築藝術上，管偉宏老師在分享尾端更帶領大家合唱<望春風>歌曲，讓歷史文化的氛圍餘音繚繞。

激烈競賽終將落幕，帶給人心的感動和激勵卻持續不竭﹗活動實況將掛載於愛學網臉書紛絲專業，歡迎大家至愛學網臉書點閱、按讚及分享。

國家教育研究院109年度愛學網系列徵集活動得獎名單查詢網址 http://35.194.225.237/award/photo