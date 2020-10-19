NEC臉部辨識引擎,戴口罩也能精準辨識人臉

NEC集團 (NEC Corporation, TSE：6701) 於10月19日宣布其臉部辨識技術再升級。NEC臉部辨識技術已被全球公認是最精準的技術，現在，NEC開發出新的臉部辨識引擎，即使辨識對象戴著口罩，該引擎也能提供超精準的辨識結果。

新型冠狀病毒(COVID-19)肆虐全球，對人們的生活與經濟活動造成重大影響。為防止疫情擴散，各國政府紛紛鼓勵民眾戴口罩，因此戴口罩已逐漸成為新常態下的基本防疫措施。由於行動裝置、工作場所與各種設施已廣泛使用臉部辨識技術來識別個人身分，因此臉部辨識技術必須因應新常態而改變。

多年來，NEC一直致力於開發可於戴口罩時進行人臉辨識的技術。NEC最新發布的臉部辨識引擎便是專為戴口罩的人臉所設計的。臉部辨識技術的運作方式是擷取臉部特徵，例如辨識對象眼睛、鼻子和嘴巴的位置、形狀與大小，再加以比對與辨識。NEC的新臉部辨識引擎則專注於擷取與分析未被口罩遮蔽的特徵點，例如眼睛及其周邊區域。

適用於各種顏色與圖案的口罩。圖／NEC提供

當引擎偵測到人臉戴著口罩，便會使用最合適的臉部辨識演算法來擷取與檢查臉部特徵。因此，即使人群中夾雜著戴口罩與未戴口罩的人臉，此引擎也能準確地驗證。

根據NEC的內部評估結果，此引擎具有極高的精準度。在進行一對一的身分驗證時，不論辨識對象配戴何種顏色與圖案的口罩，此引擎都能達到99.9%以上的準確率。

NEC也將開始銷售與此臉部辨識引擎兼容的產品，包括結合臉部辨識與多種影像分析功能的「NEC進階影像分析平台 (Enhanced Video Analytics)」，以及將臉部辨識與其他生物特徵結合的「Bio-IDiom服務」提供多模態(multi-modal)生物辨識解決方案。這些產品與服務將成為NEC DX平台(NEC DX Platform)的功能之一。此平台集結了生物辨識、影像分析、人工智慧(AI)與安全技術，並提供完整的應用程式與網路服務。

NEC於2020年9月底開始在公司總部的系統使用此引擎進行測試。此系統連結了臉部辨識系統與門口處管理進出用的網路攝影機。

未來，NEC將於公司、教育機構、公家機構、商業設施、活動場所與遊樂場等地方的進出管理系統使用進階的臉部辨識解決方案，以改善公共衛生，並活絡新常態下的經濟活動。