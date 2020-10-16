NPOst 公益交流站年會 用數位創新改變社會

64.8% 非營利組織出現捐款下降，49.1% 面對被迫改變運作形態？ 後疫情時代的公益變遷，唐鳳、羅一鈞，都在談「數位」

2020 上半年，台灣最大的公益議題新媒體 NPOst 公益交流站發起《NPO 大調查：COVID-19 對 NPO 的衝擊與影響》，發現有 64.8% 非營利組織出現捐款下降，49.1% 面對被迫改變運作形態，從財源緊縮到營運困難等，面對疫情影響，許多社福組織面臨轉型危機，也間接影響了社會安全網的穩定。

疾病管制署副署長羅一鈞首次從數位公民的觀點一談疫情始末。圖／業者提供

在發現公益組織的困境後，NPOst 以「疫情下，臺灣的公益變遷」舉辦第七屆論壇，邀請行政院政務委員唐鳳、中央流行疫情指揮中心醫療整備官暨疾病管制署副署長羅一鈞、「英國創新之父」周若剛教授等重量級嘉賓，針對公益變遷、社會創新、數位應用與管制等轉型相關議題深入討論。

疫情後的公益變遷，「數位應用」、「數位公民」與「數位科技」成為知識新熱點

自口罩實名制應用到敦睦艦隊官兵染疫廣發 21 萬人簡訊引起隱私權討論的種種事件，為了防疫，許多民眾對政府在疫情中的資料運用有較大寬容，卻也時有民眾對過程中的隱私外洩問題有所疑慮，公利與隱私的界線該畫在什麼地方？唐鳳認為許多不安來自於對管制的技術應用與概念的不理解，說清楚，迷思就不迷了，疫情期間因社會需求而在數位方面產生的大量經驗與溝通，是台灣重要的轉型養份，公益界也不例外。

去年年底打響防疫第一槍的關鍵人物衛福部疾管署羅一鈞副署長，則首次從數位公民的觀點一談疫情始末；素有「英國社會創新之父」美稱的周若剛教授研究集體智能，談疫情後的世界常態，公益如何在疫情後善用數位科技解決各種新問題。

疫情中，公益更不能停，「疫情數位浪潮」激發創新合作

疫情之下，滙豐（台灣）商業銀行則首次與 NPOst 合作，以 Future Skills 為目標，推動「NPOwer 公益行動家」公益創新徵選計畫，致贈行動金，並邀請六家公益組織在年會上發表疫情中的公益行動，包含臺灣唯一的小丑醫生組織「紅鼻子醫生」、已接通同志電話二十年的「同志諮詢熱線」、推動無家者實境體驗遊戲的「街遊（芒草心慈善協會）」、送 2,200 名大學生返鄉投票的「臺灣民主青年協會」、以親子共讀推動家庭健康的「展臂閱讀協會」、納入 17 種語系並收集 9 個不同國家的食物銀行資料、製作食物分享地圖的「易福 eFoood」。

而疫情間出現的大量媒體宣傳與社群經營需求，NPOst 在調查中發現許多公益團體都想嘗試自媒體，也特別請來現任財政部小編與教育部前小編，聊聊公部門小編的真實運作面貌。

此外， 為讓更多民眾了解聯合國永續發展目標（SDGs），NPOst 全台首創，特別研發了「SDGs 特調」，亦成為年會的特殊亮點。

「最後都要變成好事」，56.4% 組織認為疫情有正面影響，創新心態是最佳出口

儘管疫情迄今仍在全球肆虐，NPOst 表示在調查中，亦發現有 56.4 % 團體認為疫情同時帶來正面影響，因此特別反其道而行，以「最後都要變成好事」作為主題，邀集大家來「想辦法」。 NPOst 最後也表示，善用危機才是面對危機最好的方式， 創新、開放、善用數位，雖為老生常談、卻絕不過時。