幫助弱勢孩童營養 賀寶芙以「營養實現零飢餓」

致力改善弱勢兒童營養的賀寶芙慈善基金會（Herbalife Nutrition Foundation，HNF），在全球與各地非營利單位合作成立賀寶芙之家，目前全球共有150多所賀寶芙之家，遍佈50個國家、為近10萬名弱勢兒童提供營養援助。

台灣弱勢兒童有將近三成沒有固定吃早餐，超過八成經常以泡麵、糖果、餅乾裹腹，在最需要營養的年紀，卻必須每天忍耐肚子餓的煎熬，嚴重影響成長發育與學習狀況。台灣共有三間賀寶芙之家:花蓮富源國小、高雄杉林國小、苖栗梅園國小，藉由營養補助、健康教學，幫助偏鄉弱勢兒童成長茁壯。

賀寶芙台灣分公司總經理陳昭良表示：「營養是孩童健康成長的基本；營養不足，孩子如何健康長大、如何逐夢？這是賀寶芙長期致力關懷弱勢兒童的初衷。」透過賀寶芙之家的成立，提升弱勢學童營養教育與改善營養狀況，給予他們一個追逐夢想的公平機會。

陳昭良指出，台灣第一間賀寶芙之家於2013年在花蓮富源國小成立，2014年於高雄杉林國小成立第二間賀寶芙之家。賀寶芙台灣分公司提供免費兒童奶昔，賀寶芙之家學校老師運用巧思，運用賀寶芙兒童奶昔結合當季水果，讓孩子天天補充均衡營養，補充滿滿活力。

此外，賀寶芙之家透過善用賀寶芙慈善基金會補助款，在學校中建設「賀寶芙健康屋」，精心設計健康促進相關教材，從小扎根學童的營養知識及對健康的重視，也成立「賀寶芙幸福廚房」，讓學童親自手作烹調食物，學習餐點實做，學習照顧自己的營養；學童更發揮創意，手作月餅義賣籌措畢旅基金，建立自信心、體驗如何自食其力。

孩子們飽足的幸福微笑與健康成長，是賀寶芙持續前進的動力！賀寶芙2020年於苗栗梅園國小成立台灣第三間賀寶芙之家。位處極偏鄉的苗栗縣泰安鄉梅園國民小學，因深入民間社區的獨立健康事業會員居中引薦，賀寶芙資源得以全面進駐。梅園國小全校皆為泰雅原民學童，學校學童逾七成來自經濟弱勢家庭，營養資源相當匱乏，許多家庭功能不健全的學生也難透過日常生活學習正確的營養知識。梅園國小校長卓美花指出：「我們期待透過賀寶芙的關懷與資源的挹注，讓學童能有足夠的營養，增強健康相關知識，偏鄉弱勢兒童能夠健康快樂長大。」

賀寶芙相信，持續提供豐富營養援助，不僅使孩童健康茁壯，更有機會翻轉他們的未來，期盼透過賀寶芙之家計畫拋磚引玉，讓企業、大眾集結力量一起以營養實現零飢餓 (Nutrition for Zero Hunger)的最終目標。