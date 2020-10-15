泰國金枕頭榴槤10月30日內湖家樂福發表會

泰國是全球榴槤最大輸出國及產地，獨特地理氣候環境造就榴槤多元的品種及風味，其金枕頭更成為國人品嘗風味榴槤的首選。引進金枕頭榴槤的進口商巨加利公司10月30日在內湖家樂福舉辦一場試吃發表會，邀請消費者到場親嘗新鮮樹上現採的榴槤。

泰國商務處指出，在台灣大多數金枕頭因漂洋過海，或因採收熟成時間有落差，常有果肉熟成上的不均，造成購買的榴槤熟度及辨別上有落差，無法穩定的品嘗現採的榴槤。

巨加利公司引進的金枕頭生鮮榴槤採用美國FDA專利獨家熟成製程，將泰國金枕頭榴槤獨特在海外無法品嘗到的茉莉花香榴槤味完美保存。FPD 專利保鮮法採用FDA巴氏保鮮法，透過FPD 專利處理，讓榴槤果肉香甜綿細，肉質香甜韻滑，存封期可長達一年，避免購買的生鮮榴槤常踩地雷。

泰國金枕頭榴槤透過FPD 專利處理，榴槤果肉香甜綿細，肉質香甜韻滑，存封期可長達一年。圖／巨加利提供

巨加利公司指出，泰國金枕頭榴槤有一種獨特的茉莉花香jasmine durian flavor，此茉莉花香僅於榴槤接近85％於樹上熟成的榴槤才會出現，再藉由FPD royal premium 製程，可以完整呈現茉香榴槤的味道，全年365天都可以吃到新鮮度和榴槤樹上一樣新鮮榴槤。

金枕頭榴槤在採收時，透過甜度與軟硬度的嚴選，每一粒果肉。圖／巨加利提供

巨加利公司引進的金枕頭榴槤在採收時，依每粒榴槤採收時的果肉的甜度與軟硬度進行分別及嚴選，讓每一粒果肉達到甜度28度以上，果肉完整熟成，不會有果肉熟不透的情況。