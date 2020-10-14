打造幸福職場 元大金獲頒亞洲最佳企業雇主獎

員工是企業重要的人力資本，元大金控秉持「專注績效 增進員工福祉」的核心價值，提供同仁平等友善、健康安全的工作環境，完善的員工照護與職涯發展體系，日前榮獲得亞洲權威人力資源雜誌《HR Asia》頒發「2020亞洲最佳企業雇主獎」。



HR Asia Award為亞洲區知名的人力資源獎項，評選範圍涵蓋亞洲11個主要市場，邀請各領域知名企業參加評選，今年共有162家台灣企業參選，僅45家獲獎。此獎項由相關行業專家、學者組成獨立審查委員會，透過企業調查報告、線上審查企業對人力資源計畫的投入與成果，並直接邀請參選公司員工，以匿名方式填寫整體員工投入度問卷，為自己公司打分數，挑選出各領域的傑出企業品牌。



根據主辦單位2020年問卷調查結果，元大金控員工在「組織文化核心」、「員工身心體驗」與「團隊合作溝通」三大面向題目的平均得分皆高於參獎的台灣金融業，9成題目的得分更領先同業10.1％－19.3％。在三大面向中，元大金控員工評價最高的題目分別為「公司鼓勵員工不斷地自我增值及學習」、「我很清楚自己的工作職責」、「我們願意幫助有需求的同事」，顯示元大金控的員工充分感受到公司重視員工發展與團隊合作的企業文化，並給予高度評價；此外，元大金控在三大面向得分領先台灣金融同業最多的題目為「公司肯定員工的工作表現」、「我有足夠的時間完成手頭上的工作」、「我相信我會得到工作所需要的支持完成任務」，足見元大金控為專注績效、重視員工身心平衡、提供員工必要工作支持的良心企業、幸福職場。



元大金控長期深耕台灣，立足海外，穩健地拓展金融版圖、提供客戶優質服務並展現經營績效，且致力打造具競爭力又有溫度的幸福職場。工作上，持續舉辦各類訓練課程與專業認證輔導，強化員工的專業力與職場競爭力；生活上，提供具市場競爭力的薪資報酬、員工團體保險、員工持股信託等薪酬福利，照護員工及其家庭；身心照護上，公司鼓勵各類社團及文康活動，員工下班後能與工作夥伴們共享豐富多元的休閒活動。元大金控透過健康職場計畫，提供員工健康安全且舒適愉快的工作環境並獲得台北市績優健康職場特優獎。元大金控讓每位員工以身為「元大人」為榮，樂與公司共同成長與共享榮耀。

