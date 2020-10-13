2020時裝設計新人獎 首獎揭曉 謝宜庭藝冠群倫

亞洲最具指標性大型官方時裝設計新秀賽事「2020時裝設計新人獎（Taiwan Fashion Design Award）」，10月5日假台北松山文創園區4號倉庫場地舉辦最終決選，由來自台灣的參賽者謝宜庭拿下本屆首獎，以作品「厚望」擊敗近400位來自歐美亞12個國家地區的參賽者，榮獲美金1萬元獎金；兩名優勝獎則由莊凱浩作品「水泥叢林」與王翊鴻作品「未來之境：絕境部落」各獲得美金5千元；而三名優選獎（最佳布料使用、最佳版型運用、以及最佳商業潛力獎），分別由陳慶霖、郭恆生以及蔡惠亘各獲得美金3千元。

由經濟部工業局主辦、中華民國紡織業拓展會執行的時裝設計新人獎今年邁入第34屆，自2013年（第27屆）擴大為國際性競賽後，除吸引世界各地的設計新秀報名參賽外，也邀請到國際重量級的時尚設計權威擔任評審，本屆評審團包括國際時裝設計大師竹腰名生與藤原大、台灣服裝設計師品牌總監竇騰璜、ELLE國際總監Valéria Bessolo Llopiz、Inside Fashion專業時尚媒體常務董事R. Jane Singer、日本ONE O Ltd.時尚整合行銷公司CEO松井智則、以及紡拓會紡織品設計處處長江夏碧。

儘管今年新冠肺炎疫情嚴峻，國際評審的評選過程為執行團隊帶來全新的挑戰，決賽活動當下與國際評審於全球六地同步連線，透過線上評選平台及現場直播演出，讓決賽評選跨越有形距離並順利進行交流。今年特別有多位臺灣參賽者原是應在海外留學的學子，因國外疫情嚴峻而滯留臺灣，藉此機會報名參賽累積經驗、持續增進設計實力。而由於臺灣防疫到位，現場高達650多位貴賓齊聚一堂，到場人數不受疫情影響不減反增，甚至為歷屆參觀人數之最。

34年來，「時裝設計新人獎」為新秀們提供體現創意的舞台，挖掘潛力而優秀的服裝設計新血輪，並媒合許多新銳設計師成為紡織服裝相關產業界中堅要角，除官方持續投入外，也因業界鼎力支持而得以挹注資源扶植優秀人才。本屆因宜進實業股份有限公司、財團法人儒鴻教育基金會、可恩迪股份有限公司、財團法人福琳工商發展基金會等贊助，促成獎金金額近新台幣130萬元。另外也因財團法人兆豐銀行文教基金會活動贊助，促使決賽順利於臺北時裝週動態秀場地辦理，並有高水準的視聽效果呈現。