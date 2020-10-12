國安基金退場 締造五大驚奇

國安基金12日宣布結束第七度護盤，本次共寫下國安基金20年護盤史的五大紀錄，包括護盤銀彈最少、指數反彈最大、進埸指數最高，市場成交量最大，以及有長達半年期間「備而不用」。



國安基金2000年3月16日首度進場，距今已有20年，今年3月以來的第七次進場，在10月12日宣告畫下句點，本次進場時間長達207天，其中國安基金此次進場僅花7.5719億元便發揮「以小搏大」的效果，除其間台股上漲幅度近50％，同時台股日成交量都在2,300～3,000億元間，市場成交量也是歷次進場中最大。



根據國安基金最新揭露的季報，國安基金截至第三季底，本次進場投資的7.5719億元台股部位，已有2.1713億元的未實現獲利，投資報酬率接近30％。



更特別的是，國安基金在3月20日獲授權護盤後，僅在授權後十日內進場斥資7.5719億元護盤，之後都未再進場，等於連續二季處於「備而不用」，12日決定退場，也宣告終結長達半年的「備而不用」狀態。



據指出，12日的國安基金委員會議中，有六位由各政黨推派的學者專家外部代表，一致主張退場，並獲全體委員支持，因此開會僅半小時左右就決定退場。



在此同時，國安基金幕僚也分析未來政經情勢仍具不確定性，包括美國總統大選結果、疫情仍持續且衝擊全球經濟，及中美衝突不斷等，將是未來股市須留意的三大變數。



相關人士指出，國安基金委員會議決定停止護盤，但後續將持續關注疫情發展及國際經濟情勢變動影響情形，必要時可隨時召開會議討論是否再授權進場；同時政府四大基金也處於待命狀態，若13日股市受到「信心」因素衝擊，四大基金將伺機進場穩定民心。