買藥妝、配鏡片刷華南台灣Pay 回饋20%

小資族囤貨就是現在 手刀要快

秋天到來，天氣忽冷忽熱，溫度濕度劇烈改變下，華南銀行體貼民眾身體健康的需求，特別與「佑全藥局」及「得恩堂眼鏡」在換季時期舉辦「來佑全保健藥妝/健康人生藥局，就藥刷台灣Pay」、「掃碼台灣Pay鏡得20%優惠!」活動，讓民眾購買藥妝、保健食品配戴眼鏡、隱形眼鏡，愛美玩美都能享有優惠!是繼三倍券活動之後，接續提供的折扣優惠。

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秋冬到來較易感冒，到佑全藥妝拿藥補貨用華南銀行台灣pay支付可以享有優惠。圖／華南銀提供

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