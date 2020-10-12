女性創業沙龍台中高雄熱烈登場 六位女創菁英精彩分享後疫時代如何危機化轉機

根據萬事達卡新公布的「女性創業指數」（Mastercard Index of Women Entrepreneurs）表示，臺灣排名全球第六，居亞洲市場之冠，顯示臺灣為女性創業家十分友善的創業環境，其中，也包含經濟部中小企業處「女性創業飛雁計畫」的努力成果。

繼台北、桃園之後，「女性創業沙龍」系列講座再度於台中、高雄舉行，這是一個以創業為主題的女性交流聚會，由於今年疫情影響，使得各行各業深受衝擊，因此台中場主題為「借『疫』使力，餐飲旅宿化危機為轉機」，高雄場則是「傳產在危機中，如何找到自己的機會點」，解析疫後時代女力創業，如何將危機化為轉機。

台中場以旅宿餐飲服務為主軸，主講人薰衣草森林創辦人林庭妃在活動中表示：「在疫情爆發時期，由於發生太多的不可預期，遭到延單或退單的金額高達1500萬，於是我們用最壞的打算做最好的準備，包括成立應變小組、建立遠距工作機制，把防疫工作做到滴水不漏之際，還要有先守後攻的計畫。」她認為，有處理危機的能力，才能在事業上站穩腳步。

兩位成功女創講者，分別是福來許生活企業負責人阮婷憶和豐趣科技總經理裘以嘉，則是大方分享各自如何秉持夢想、掌握機會的實際作為，不僅把企業帶向高峰，也讓自己的人生更豐富精彩的過程。

高雄場是以傳產製造轉型為議題，邀請到川湖科技總經理林淑珍為主講者，她提到傳統代工產業最容易也最擔心遇到的就是惡性削價競爭，林淑珍說：「當年我們公司的最大客戶，就要求我們降價，壓縮毛利率高達30％，等於是賠本做生意，於是我們決定忍痛放棄，所有困難自然也接踵而來。」但這個打擊並未擊倒川湖科技，反而讓他們重新檢視自身能力與專長，從代工轉型自製生產專利產品。

寬豐工業董事長何希晧和富耕精製肥料公司副總經理涂麗蘭，同樣以自家企業轉型故事為例，指出當挫折和挑戰不斷出現時，在想方設法克服解決的過程中，這些阻礙反而是成為企業持續進化的驅策力，以此鼓勵在座創業家不要害怕面對危機和轉變。

兩場活動的後半場，同樣安排證券櫃檯買賣中心，教導女性創業者如何善用創櫃板資源，厚植公司實力。相信經過多位女創菁英經驗分享加持下，必能幫助有創業夢的女性勇敢追夢；已走在創業之路上的女創者，產業發展能順利成長茁壯！