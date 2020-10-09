13檔大展題材股 秀拳腳

第四季步入國際大展熱季，在疫情解封下，台北紡織展將於13日華麗登場，緊接著台灣國際智慧能源周、台北國際車用電子展及台灣國際人工智慧暨物聯網展等接棒展出，包括遠東新、儒鴻等13檔概念股看俏。

根據統計，10～11月短短兩個月間，國際展覽就高達36場，其中，即將登場的2020台北紡織展於10月13～15日展開，10月14～16日為台灣國際智慧能源周，10月15～17日台灣國際醫療暨健康照護展，10月21～24日則有台北國際車用電子展及汽車零配件展覽會，10月21～23日則是台灣國際人工智慧暨物聯網展。

台北紡織展集結台塑、遠東兩大集團，及成衣代工雙雄儒鴻、聚陽等大廠，聚焦機能應用、永續環保、個人防護、智慧紡織及智慧製造五大重點，抗菌、防疫及多功能材料成顯學。14日亮相的Energy Taiwan台灣國際智慧能源周，聚焦太陽能、風能及智慧儲能，其中太陽能光電展為重點之一。

第四季國際大展相關概念股，包括紡織大廠遠東新、儒鴻、聚陽，智慧能源業者安集、元晶及國碩，醫療照護中防疫股國光生技、寶齡富錦，車用電子鑫創、麗清，人工智慧聯發科、信驊及台積電等。

第一金投顧董事長陳奕光指出，在美國民主黨總統候選人拜登力推綠能下，綠能科技族群近期漲價題材大增，加上國際智慧能源周在即，太陽能、風電題材股價近期表現不俗。而水利署宣布水情燈號將轉為黃燈，水資源概念股近期可望受矚目。此外，在大陸車市需求明顯回溫下，傳產車、電動車相關供應鏈受惠，尤其特斯拉4成零組件由台廠負責，車用電子族群亦為盤面亮點。

國泰證期經理蔡明翰則認為，生技族群經過上半年飆漲後，日前已有一波拉回整理，加上歐洲疫情日益嚴峻，藉國際醫療暨健康照護展利多，可望使市場再度聚焦。