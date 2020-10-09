新蘋機即將現身 9概念股熱舞

蘋果新機將於10月13日亮相，蘋果純度高的股王大立光8日於法說會前夕止穩反彈，大漲近半根漲停，下周又有台積電法說會接棒登場，盤面上包括欣興、華通等齊打蘋果光、漲勝大盤，為下周發表會先行暖身。

台股蘋概族群成員眾多，國泰證期顧問處經理蔡明翰指出，與蘋果iPhone新機的相關個股，半導體較為直接，其中台積電是直接正相關，至於鏡頭方面則是大立光、玉晶光，PCB（印刷電路板）則包括臻鼎-KY、台郡、欣興等，PA（功率放大器）族群包括穩懋、宏捷科等。

包括欣興、大立光、華通、精材、日月光投控、台積電、穩懋、景碩、玉晶光等九檔蘋果新機概念股，8日皆漲勝大盤，漲幅在1.17～7.34％以上，成交量也放大，逾半數翻倍增加，人氣明顯升溫，呈現價量齊揚走勢。

群益投顧董事長蔡明彥表示，隨蘋果新機延後一個月上市，對照去年出貨高峰在9月來看，相關供應鏈9月營收表現受影響，而整體蘋概族群目前股價也在相對低位，適合逢低承接。法人觀察，今年發表的手機，高階款銷售並不突出，另3年前的iPhone X因售價過高重創銷售，重蹈覆轍機率不高，而若蘋果延續降價策略，對銷售量將是一大刺激；此外，新機發表與上市延遲，也將傳統銷售旺季的10～12月往後順延，連帶延後拉貨，供應商訂單可能至第四季後半段才開始發酵。

蔡明翰認為，今年的蘋果新機即使沒有增加新功能，光是5G規格的轉變就將帶動需求增加，看好蘋概族群在發表前後有表現機會。今年上半年手機族群在疫情衝擊下銷售萎靡，隨下半年經濟活動復甦，且各界都在企盼5G iPhone登場，消費者換機意願可望提高。