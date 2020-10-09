傳美國點頭 台積電可部分供貨華為

美國對華為的出口禁令撼動全球科技業，但近期傳出超微和英特爾等大廠獲得美國商務部許可證，可向華為供貨，為產業帶來一線希望。而最新消息指出，全球晶圓代工龍頭台積電已獲得美方許可證，可繼續對華為供應一部份成熟供應工藝產品。

台積電9日回應表示，因為目前仍處於緘默期，且台積公司不回應毫無根據的市場傳聞，也不評論單一客戶。至於華為海思相關人士則透露，內部並未聽聞有此事。

大陸科技媒體集微網引述消息人士指出，台積電已從美國商務部獲得許可證，能夠繼續向華為供應一部份成熟的工藝產品。台積電獲得的許可證主要涵蓋採用成熟工藝製造的產品，至於手機SoC等先進產品仍無法為華為代工。

上述人士指出，美國商務部並不會完全封鎖華為，但如果手機處理器晶片和基站晶片等問題不能得到解決，華為仍將失去支柱業務，無法恢復元氣。

美國已禁止任何內含美國技術的晶片在9月14日之後出貨予華為，若要申請出貨需獲得美國主管機關許可。而近期包括英特爾及超微已獲得許可，可以繼續出貨予華為；但聯發科、高通、賽靈思等其它晶片廠商仍在申請許可中。

據相關業者消息，美國商務部等主管機關仍在評估是否對已申請向華為繼續出貨的半導體廠發放許可，但預期應用在真無線藍牙耳機（TWS）等非手機的消費性電子產品的晶片，獲得美國出貨許可的機率較高。

報導並指出，2020年5月台積電宣布在美國亞利桑那州投資120億美元建廠，市場當時傳出，台積電同意美方在美國建廠的條件之一，是能夠繼續向華為供貨。不過，美國國務院負責經濟事務的次卿柯拉克（Keith Krach）曾公開表示，美方並沒有就此對台積電做出任何保證。

報導指出，在美國禁令9月15日生效前，華為備貨的訂單是推升台積電第三季業績創新高的主要動力之一。而在禁令生效後，失去華為訂單的台積電，同樣面臨填補空缺訂單的問題；如今，台積電若能拿到一部份華為供貨許可，一定程度上可以緩解台積電填補空缺訂單的壓力，並讓台積電得以繼續維持和華為的客戶關係。