斥資300億美元 超微擬收購賽靈思

外媒引述消息報導，美國晶片大廠超微（AMD）最快將在下周宣布斥資超過300億美元收購可程式邏輯閘陣列（FPGA）龍頭賽靈思（Xilinx），假設順利完成交易，今年將創下半導體產業併購規模史上第二高紀錄。而受收購消息影響，超微股價9日早盤重挫3.8％，賽靈思則暴漲16.5％。

根據IC Insights，今年1～9月全球半導體併購案總額達631億美元，主要是Analog Devices在7月宣布投資約210億美元收購Maxim Integrated Products，以及輝達電子（Nvidia）9月宣布投資400億美元收購安謀（ARM）。

倘若收購案順利進行，超微就可直接跨足過去幾乎由英特爾寡占的電信、國防、航太等伺服器及資料中心市場。FPGA市場幾乎被美國業者壟斷，賽靈思與英特爾兩家業者市占率加總已接近90％，FPGA近年來被大量應用在伺服器中協助AI/HPC加速運算，或是被採用在5G基地台以處理多頻段訊號處理及不斷更新演算法運算。當然，FPGA也能被採用在國防及航太等應用上，所以高階FPGA晶片的銷售一直受到美國政府嚴密管控。

今年疫情爆發造就的居家辦公潮讓各廠牌筆電、遊戲機及其他消費電子產品大賣，連帶造福晶片業者。今年第二季超微營收成長26％至19億美元，淨利高達去年同期的四倍，激勵股價自年初以來暴漲89％，市值已突破1千億美元。

分析師認為，超微股價飆漲將有機會以股票取代部分現金進行併購交易。賽靈思股價自年初以來上漲9％，市值約在260億美元，若以企業購併一貫的溢價幅度推算，超微可能以超過300億美元買下賽靈思。

以中央處理器（CPU）晶片起家的超微一直視英特爾為頭號對手，近年超微推出的晶片無論在運算能力或節電效能等方面都媲美英特爾同級產品，使超微快速拉進與英特爾的市占差距。Mercury Research統計，今年第二季超微在CPU晶片市場握有20％市占率，較三年前的8％顯著成長。

AMD全新桌上型處理器 亮相

處理器大廠美商超微（AMD）執行長蘇姿丰9日發布深受各界期盼的AMD Ryzen 5000系列桌上型處理器，研發代號為Vermeer的新款處理器採用全新Zen 3架構，並採台積電7奈米製程，在高執行緒工作負載及功耗效率方面，為遊戲玩家與內容創作者提供全面領先的效能。

蘇姿丰在發布會中宣布，將於月底推出RDNA 2架構Radeon RX 6000系列繪圖處理器，搭載Big Navi繪圖核心同樣採用台積電7奈米製程。另外，超微也同步發布最新處理器技術藍圖，下一代Zen 4架構處理器已進入研發階段，並確認會採用台積電5奈米製程投片。

超微9日推出Ryzen 5000系列桌上型處理器，旗艦型號Ryzen 9 5950X配備16核心32執行緒及72MB快取，而Ryzen 9 5900X處理器的遊戲效能較前一代產品提升高達26％。透過在處理器核心的全面改進，包括統一的8核心CCX設計可直接存取32MB L3快取記憶體，全新Zen 3核心架構在每周期執行指令（IPC）方面較前一代產品提升19％，提升幅度為Zen架構處理器自2017年問市以來最大的一次。

超微表示，Zen 3架構降低了加速核心與快取之間的通訊延遲，並讓每核心直接存取L3快取的數量加倍，每瓦效能也比對手提升高達2.8倍。Ryzen 5000系列桌上型處理器預計將於11月5日在全球上市。

超微獲得台積電7奈米產能支援，將加快Zen 3架構世代交替，在推出Vermeer桌上型處理器後，代號為Milan的伺服器處理器預期會在年底推出，高階桌機（HEDT）Ryzen Threadripper系列處理器及研發代號為Cezanne的首款Zen 3架構加速處理器（APU）應可在明年上半年登場。業界指出，超微已大舉預訂台積電明年7奈米產能，可望成為7奈米製程節點前三大客戶之一。