瑞士法郎太強勢 央行擋不住

瑞士央行（SNB）今年出重手干預外匯市場，力度之大堪稱2012年以來之最，但瑞士法郎的避險光環不減持續強升，主要是美國大選及川普總統染疫等政治不確定性籠罩下，投資人仍押寶瑞郎繼續走升。

瑞士央行近日透露，今年上半年已拋售900億瑞郎（980億美元），以求達到阻升瑞郎的目的。9月瑞士外匯存底進一步增加249.6億瑞郎，來到8,735.31億瑞郎。

但瑞郎的升勢不減，今年來兌美元升值5.16％，8日盤中報0.9180瑞郎兌1美元。原因出在美元弱勢，美元指數（Dollar Index）今年來下滑2.88％，8日盤中報93.61。

投機客看好瑞郎兌美元的升勢不墜，近幾周來加碼做多瑞郎。該貨幣是公認的避險資產，一旦投資人風險趨避情緒升高，瑞郎多半會強彈。

投資人押注瑞郎持續走升，原因之一是只要瑞郎兌美元匯價愈強，瑞士招致美國政府批評或制裁的機率愈低。

美國總統川普確診感染新冠肺炎、11月大選將至等政治不確定性，讓川普政府蒙受壓力。瑞士可望因此鬆一口氣，暫時免於美國威脅，以操縱匯率為由祭出加徵關稅等懲罰性措施。

瑞聯銀行（Union Bancaire Privee）全球外匯策略部門主管金塞拉（Peter Kinsella）說：「此時不太可能看到美國對瑞士做出激烈舉動，美國政府有更重要的事要辦。」

瑞士操縱匯率有歷史可循，過去曾被美國列入觀查名單。美國財政部一開始只會採取象徵性行動，華府可能找上國際貨幣基金（IMF），商討如何消除隨匯率操縱而來的不公平競爭優勢。

但時間一長，美國或許會選擇對瑞士進口的藥品、貴金屬或藝品古董發動關稅攻勢。

瑞士因對美貿易順差過大及經常帳盈餘過高，今年1月被美國列入匯率操縱國觀察名單，當時瑞士的外匯干預規模，占國內生產毛額（GDP）不到2％。而今年上半瑞士央行的干預規模，在GDP的占比超過10％。