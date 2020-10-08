川普喊卡 終止第五輪紓困案協商

新補助沒著落 失業者陷斷炊

美國總統川普出院後宣布終止朝野的第五輪紓困方案協商，改口稱將提針對性紓困，但之前每周發600美元失業救濟金已是回不去。失業者領取的補助大縮水，最糟情況恐怕每周只拿到5美元。

白宮與民主黨議員針對新一輪紓困案協商數周，露出達成協議的曙光，豈料川普突然要求談判喊卡，通過擴大失業補助等條款的希望頓時破滅。

紓困案過不了，加碼補助的期待落空，美國失業民眾只能靠州政府或聯邦政府目前發放的救濟金過活。但各州財政能力不一，有失業者等於每周只拿到5美元補助金。

更糟的是，若國會未能完成新紓困案立法，數百萬失業勞工到了年底恐領不到補助金，如果他們再找不到工作將會斷炊零收入。

根據美國勞工部資料，超過2,600萬人領取失業救濟金。新冠疫情席捲美國將近7個月時間，每周初次申請失業救濟金的人數都破百萬。

勞工部數據顯示，8月各州每周發給勞工的失業救濟金平均為305美元（稅前每月1,220美元）。部分州發放金額低於平均值，以路易斯安納州和密西西比州為例，每周僅發給勞工180美元（每月720美元），在全美50州墊底。

部分州支付的失業救濟金，介於法定每周工資下限與上限的區間，而這個區間因各州而異，且差距甚大。拿夏威夷州來說，每周基本工資5美元。全美僅亞利桑那州、堪薩斯州、密西根州、蒙大拿州、紐約州、紐澤西州、俄亥俄州、奧勒岡州、華盛頓州等九州，每周基本工資超過100美元。

勞工部資料顯示，今年第2季的失業補助金，只能替代一般美國人39％失去的工資。伊利諾大學勞工經濟學家佛塞（Eliza Forsythe）表示：「光靠那點失業補助金，長期看來實在很難活下去。」

Fed：振興措施再不到位 恐拖累復甦

美國聯準會（Fed）7日（周三）公布9月15～16日決策會議紀錄。內容顯示，決策官員認為若缺乏美政府進一步推出的振興措施，恐將波及經濟復甦腳步，並為此表達憂心。官員們並打算於未來的會議討論是否調整每月購債規模。

此外，Fed決策者對最新政策架構意見分歧，意味在外界對經濟前景疑慮漸增之際，要如何減緩疫情引發的經濟衝擊，Fed還是無法提出明確訊息。

9月會議依循先前決議，就貨幣政策提供廣泛的指引，因此該次會議裡承諾利率會一直維持在趨近零的水準，直到平均通膨至少2％一段時間以及完全就業目標實現為止。

從會議紀錄來看，針對是否就一些議題發布更明確的說法，與會者意見分歧。一些官員希望提出讓通膨升破2％強而有力的承諾，有些官員認為這類承諾對當前經濟沒有太大幫助。另有官員指出，沒有必要就何時升息提供更清楚的指引。

官員們的辯論反映在全球疫情引發經濟衰退之際，美國央行面臨的經濟前景仍充滿不確定性。

不過，與會者在上月會議提及，今年經濟反彈力道比6月預期的更強勁，失業率下降速度也比預期快。

該會議紀錄顯示，官員們除了擔憂全球通膨疲弱之外，愈來愈憂心美政府與國會協商談不攏，無法提供央行官員認為迫切所需的財政支持。果不其然，本周在川普主導下，已上演紓困法案談判破裂的戲碼，使得短期內可能難以實現額外財政支撐。

許多官員認為，經濟預期好轉的前提在於國會與白宮提供更多財政支撐。紀錄裡提到，「如果未來財政支持規模遠遜於預期或是延遲許久才定案，復甦速度也會比預期還慢。」

官員在會議中指出，若白宮與民主黨國會議員的紓困協商失敗，或無法在11月大選前定案，都將損害支撐復甦力道。

此外，Fed官員對於目前每月1,200億美元的購債規模是否調整進行討論，一些與會者認為，此議題適合在「日後的會議」進行評估與溝通。