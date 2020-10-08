高盛：民主黨大勝 有利美經濟

高盛在最新報告指出，若是民主黨總統候選人拜登贏得白宮寶座，且民主黨又掌控參議院，將有助美國經濟成長。在大選選情漸趨明朗下，美股8日早盤持續走高，三大指數漲幅約在0.5％左右。

目前距離美國總統大選不到一個月，高盛指出，根據目前的民調顯示，拜登勝選和民主黨掌握參議院的可能性逐漸增加。自首場總統候選人辯論後，加上美國總統川普確診新冠肺炎，拜登的民調領先幅度持續擴大。

高盛表示，倘若拜登入主白宮，民主黨掌控國會參眾兩院，將能協助拜登內閣推動議案，有助美國經濟大幅成長，可望促使高盛調高美國經濟成長預測。

高盛經濟學家海蘇斯（Jan Hatzius）在報告中指出，如果拜登贏得11月總統大選，推出財政刺激措施的可能性將大幅增加，新政府的紓困方案規模可能至少達2兆美元，估計在2021年1月20日總統就職後不久便會推出。

海蘇斯估計，財政刺激方案可望將2021年的經濟成長率拉高2至3個百分點。

新的紓困計畫將能提振短期經濟成長，政府在基礎建設、氣候、醫療保健和教育方面的支出增加，將能帶動長期經濟成長。

高盛預期，政府在上述項目的支出增加，規模至少可能和長期企業和富人加稅相當。

高盛也假設聯準會（Fed）在美國達到充分就業和通膨率站上2％之前，維持利率水準不變，那麼拜登的經濟方案將能提升經濟產出，並且提升個人消費支出物價（PCE）指數。

嘉信投資管理公司主管艾格勒（Omar Aguilar）表示，市場顯然將重心放在潛在財政刺激方案，這是維持消費者支出迫切需要的措施。美國9月非農業就業報告顯示，勞動參與率和薪資持續下降，凸顯民眾需要新的財政紓困計畫。

不過民主黨掌控白宮與國會可能不利股市，因為拜登打算將企業稅率從目前的21％調高到28％。

CNN民調：59％選民看賀錦麗勝彭斯

美國副總統候選人首場辯論會已在7日舉行，由現任副總統彭斯對戰民主黨副總統候選人賀錦麗，根據CNN即時民調顯示，約六成選民認為賀錦麗的表現勝出，近四成選民認為彭斯表現較佳。

據CNN即時民調顯示，59％的選民認為賀錦麗獲勝，約有38％的受訪者認為彭斯在辯論會的表現較好。

民調結果大致符合選民在辯論會前的預期。根據辯論會前的民調顯示，61％的受訪者認為賀錦麗的表現將優於彭斯，36％的選民預期彭斯獲勝。

賀錦麗在辯論會的表現提升觀眾對她的支持度，民調顯示，辯論會前56％的選民對賀錦麗抱持正面觀感，會後提升至63％。選民對彭斯的支持度在會前和會後皆保持在41％。

值得一提的是，在首場總統候選人辯論會後，觀看副總統候選人辯論的多數選民表示，並未改變心中的支持對象。55％的受訪者表示，辯論會不影響自己要投給誰。

為時90分鐘的辯論會在猶他大學舉行，彭斯與賀錦麗就新冠肺炎、經濟、稅務、副總統職責，與最高法院等議題相互攻詰辯論。

彭斯會中捍衛川普總統對疫情的回應，稱川普內閣已經採行民主黨總統候選人拜登的部分抗疫措施，指稱民主黨的防疫計畫「有點像是抄襲」，暗諷拜登1998年投入總統選戰，引用英國政治家的演講內容，卻未指名出處。

賀錦麗指稱川普處理疫情不當，讓他「喪失連任資格」，彭斯回應「川普將美國人民的健康放在首要」。

至於經濟方面，彭斯表示2021年將是「美國史上經濟最繁盛的一年」，並指稱拜登想利用加稅逆轉川普內閣的經濟成果。

賀錦麗表示拜登不會向年薪40萬以下的民眾加稅，指稱川普將起始於歐巴馬內閣的經濟復甦功勞攬在自己身上，而當時由拜登擔任副總統。