SUZUKI首款HYBRID智能混合動力車 THE NEW IGNIS 10/21馭電進化

TAIWAN SUZUKI引領全系列產品邁入全新世代，深獲台灣消費者青睞，不但在銷售市場屢創佳績，更成為近年來國內外汽車各大獎項的常勝軍。SUZUKI新世代戰略小車IGNIS，結合掀背車功能與SUV車型的高頂設計，搭配靈活多變的座艙鋪陳，上市即獲得世界年度都會車TOP 3殊榮，更連續兩年獲得台灣車訊風雲獎「最佳進口都會車」的肯定。如今，THE NEW IGNIS即將搭載SUZUKI創新HYBRID輕油電科技、DCBS煞車輔助系統，以及全新1.2L DUALJET輕量化引擎，將再次襲捲台灣車壇，以”馭電進化”之姿，讓台灣消費者感受前所未有的駕馭體驗。

駕馭未來 輕而易舉

THE NEW IGNIS率先導入 HYBRID 輕油電科技，結合ISG整合式啟動發電機與鋰電池組的SHVS智能混合動力系統，經減速時回充電能，自動重啟時不僅可降低振動噪音，更可提供充沛的動力輔助，創造更佳輕快的節能駕馭體驗。

主動守護 安心隨行

此外，SUZUKI更以創新安全科技，主動守護車內外的每一個人。THE NEW IGNIS搭載DCBS煞車輔助系統，讓每趟旅程中，即時偵測前方車輛與行人，可更精準偵測距離，預先示警提醒駕駛人，且在必要情況下介入主動煞車，避免車輛碰撞意外發生，保護車輛安全。

雙效動能 油稅均省

除複合動力與安全科技之進化外，THE NEW IGNIS更採用全新1.2L DUALJET輕量化引擎，不只創造更優異的引擎燃油效率，1,197cc最小級距排氣量，兼具稅金與燃油的雙效節能。

THE NEW IGNIS 10月21日即將在台上市

延續前一代靈巧多變的都會風格，THE NEW IGNIS更在性能、安全，及引擎效能上全面進化，不僅重新詮釋小型車的駕馭樂趣，更帶領SUZUKI車主勇於追求自我，無畏挑戰的精神。