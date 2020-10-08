2020首屆GABA佳葉龍茶評比 推廣台灣茶本文化

台灣茶協會舉辦了『首屆佳葉龍茶GABA茶評比』活動，介紹經由茶業改良場與茶農們辛苦努力了20 多年已在台灣生根的台灣佳葉龍茶。

「茶」是最好的天然保健飲料，古今中外早己經許多科學研究報告證實。美國「時代雜誌」更特選「茶」為自然界十大健康食品之一，聯合國農糧組織與世界衛生組織和美國腫瘤學會多次在大型國際會議中讚揚並宣導喝茶對健康有益 。 「茶」 除了是一良好的天然保健飲料外，我國傳統「奉茶」的精神，更是淨化人心，善化社會，促進人際安祥和睦的和平飲料推廣台灣茶本就是該會的宗旨。



2020首屆台灣GABA茶評比啟動儀式與會貴賓(右起：大葉大學製茶技術暨產品研究基地負責人許文光教授、大葉大學外語暨觀光餐旅學院院長李世傑教授、台中市政府農業局蔡精強局長、台灣茶協會創會理事長區少梅教授、中興大學副校長楊長賢教授、台灣茶協會理事長陳玉舜教授、中興大學農業暨自然資源學院副院長董時叡教授、台北市茶商業同業公會總幹事游茂盛) 。圖／業者提供

由於茶菁經厭氧處理之後產生的悶酸臭味讓平常喝慣香氣滋味各具特色的各種台灣茶類的消費者當然無法接受，終於經多年試驗研究結果 以厭氧處理配合烏龍茶的製法得到二次好氣攪拌和三次厭氧處理 的方法成為目前最合適的 GABA 茶製法。

因為佳葉龍茶製法可以製成GABA 綠茶、GABA 烏龍茶及GABA紅茶等 ，只要每百克乾茶之GABA含量可以達到150 mg 以上的檢測量就可以稱之為 GABA 茶。只要是送件評比的茶葉以30 斤為一點計件，經檢測無農殘以及每百克乾茶確有GABA含量 150 mg以上就可以具有參加評比的資格。

該次GABA茶評比方式，更特別的是採取之評分方式與一般優良茶比賽不同， 首次採取在全世界都被廣泛認可的定量描述分析 Quantitative Descriptive Analysis，QDA與消費者試驗 consumer testing 等兩種專業的感官品評方法。參與 QDA 品評團的試驗分析型品評員，是先由37名品評員中以味、嗅覺正常與否之測試篩選出 20 位感官靈敏的品評員，經二個月之嚴格訓練後挑選對 GABA 茶各項感官特性看法與打分數標準均一致的 12 位品評員進行正式評比工作。 消費者試驗部分將於大葉大學、中山醫學大學、中台科技大學與中興大學等四所學校進行每個茶樣均有100位以上消費者參與並進行品評之測試。QDA 與消費者試驗兩者分數將以60：40 比例計分之方式，計算評比送件之茶葉之總分，分數達標者可分獲得五、四、三星獎 。此項台灣首創之評比方式，期望可客觀的挑選出具有良好感官特性及受消費者喜愛的佳葉龍茶，也表示能在評比中獲獎的佳葉龍茶，就是真正能被消費者喜歡之佳葉龍茶。