「脈輪能量師」邁向「心」經濟 人氣最夯

全球逐漸邁向「心」經濟，平衡與調整運用古印度有效療癒身心靈的「脈輪」、強化正能量、促進身心靈健康為人類造福，在新冠病毒疫情持續蔓延的美國已蔚為風潮。

深耕身心靈產業的印加鑫鑫生物科技、脈輪能量大師黃美瑜、台灣翔愛慈善公益協會，以及沃客買創投「VFT實戰創業教育學院」未來職業系列證照培訓，合作推出「脈輪能量師」課程，希望在此非常時節，推廣帶動更多人有脈輪專業、療癒社會家園，帶動整個國家環境擁有更多正能量。

黃美瑜老師同時擁有印度、美國與英國靜坐冥想、情緒治療與心理諮詢師，更是台灣少數研究且身體力行「脈輪能量」的大師。圖/業者提供

據了解，脈輪（chakra）為梵文，意思是輪子、轉動，指能量彙聚集中於身體的某部位（即能源中心）循環轉動，古印度瑜伽術認為，人體有七個能源中心，且都以盤旋的輪狀出現，能接收傳達各種能量。美國相關權威學者安諾德博士比喻，「如果身體是一輛承載意識的車子，脈輪就是它的車輪，載著這輛車通過生命中的各種考驗、磨難與轉變。為使車子能夠順利行駛，我們需要一本行車指南和一份地圖，告訴我們應該如何開著這輛車探索世界」。

黃美瑜老師傳承古印度脈輪能量、冥想、靜坐、瑜珈學，聲譽卓著，圖為其指導靈性夥伴，廣受瑜珈脈輪能量靈性修行者推崇。圖/業者提供

同時擁有印度、美國與英國靜坐冥想、情緒治療與心理諮詢師、台灣少數研究且身體力行「脈輪能量」的黃美瑜老師說，了解平衡與調整脈輪可以解決生活中的緊張與焦慮，由動到靜的能量流動與調息，是一種協助覺察與專注的練習，幫助自己獲得力量的智慧，找到能量中心的平衡，讓物質與靈性層面都能找到自我存在的價值！

印加鑫鑫生物科技創辦人林欣誼表示，健康從心出發，現在人的壓力比較大，壓力會影響我們身心靈合一的健康，這次推廣「脈輪能量師」主要是希望幫助現代人透過脈輪冥想、靜坐等方式，有效洗滌心靈，讓內在的平靜、祥和，帶給我們發自內心的喜悅與富足，透過自己內在的提升，幫助我們在面對壓力與負面情緒時，能快速察覺自己的負能量，幫助自己調整到正面能量的狀態。畢竟，每個人都是一個小宇宙，都有吸引力法則定律的適用，好的意念能帶給自己正面的影響，脈輪能量能維持我們在正面的能量時間長一點、快樂多一點、健康好一點。

印加鑫鑫生物科技創辦人林欣誼，推廣「脈輪能量師」主要希望幫助現代人透過脈輪冥想、靜坐等方式，有效洗滌心靈，讓內在的平靜、祥和，帶給我們發自內心的喜悅與富足。圖/業者提供

林欣誼透露，這次推出「脈輪能量師」主要是受到VFT實戰創業教育學院創辦人彭思舟博士，以及台灣翔愛慈善公益協會創辦人王璟琦的大力支持，因為他們感受到作為新創企業創辦人與親子整理師，除了專業之外，最重要的素質就是擁有面對各種強大壓力的精神意志力與健康能量力，所以繼「投資健康管理師」後，印加鑫鑫、黃美瑜大師就是看好這項潮流趨勢，全力推廣脈輪能量師，期待藉由脈輪能量，讓台灣社會更多人的未來可以更豐盛。