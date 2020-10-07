SpaceX 奪美國防部大單

特斯拉執行長穆斯克（Elon Musk）創立的太空探索科技公司（SpaceX）近日贏得美國國防部價值高達1.49億美元合約，將為其打造飛彈追蹤衛星，也進一步鞏固該公司軍事供應商地位 。

美國國防部旗下的太空發展局（SDA）5日宣布，SpaceX將為五角大廈生產小型衛星，這些衛星能夠識別與監控新一代超高速飛彈。

美國國防部近日積極部署新技術以探測、追蹤超音速飛彈，藉此反制中國大陸與俄羅斯運用這類更靈活武器所帶來的威脅。

按合約規定，SpaceX將使用其位於華盛頓州雷德蒙德市（Redmond）的衛星組裝工廠Starlink，為國防部生產四個導彈追蹤衛星。SDA另與L3 Harris科技公司簽訂1.93億美元的合約，委託後者為其打造四個飛彈追蹤衛星。兩間公司須於2022年秋季前交付衛星。

美國國防部選擇與SpaceX等民間企業合作，目的在於降低研發太空船、衛星與武器的時間與成本。

SpaceX兩個月前才剛成為五角大廈衛星發射供應商，如今又贏得飛彈追蹤衛星生產合約，除了顯示該公司在此領域做出口碑、獲得業界肯定與政府信賴外，更代表他們朝著長期軍事供應商方向邁進一大步。

專家表示，未來幾十年內，這些國防部新業務可望為SpaceX帶來數百億美元營收，而SpaceX將利用這筆收入支應太空探索計畫硬體等花費。SpaceX目前最大客戶仍是美國國家航空暨太空總署（NASA）。

投資機構傑富瑞（Jefferies）分析師預測，美國國防部最快每兩年淘汰一次老舊衛星，而這意味著，他們最終可能會向SpaceX等公司購買數百顆這類小型衛星。