Volvo XC90、XC60 休旅雙星報喜 獲英國 《Auto Trade》 大獎肯定

VOLVO 獲獎不斷、雙喜臨門！由英國專業汽車媒體 《Auto Trade》 舉辦的 2020 年新車大獎票選，邀請超過 18 萬名車主對市面上各車款進行投票評選，Volvo XC90 與 XC60 分別獲得「最佳七人座」與「最佳家庭車款」，而 XC60 更是連續三年拿下「最佳家庭車款」桂冠，再再顯示 VOLVO 獨樹一格的豪華休旅 DNA，提供全球消費者兼具實用與 享受的頂級駕乘體驗。

由英國專業汽車媒體《Auto Trade》 舉辦的 2020 年新車大獎票選，邀請超過 18 萬名車主對市面上各車款進行投票評選，Volvo XC90 獲得「最佳七人座」肯定。圖/業者提供

《Auto Trade》編輯總監 Erin Baker 表示：「XC60 在最佳家庭車款票選中，總共獲得 11 項評分類別滿分，在停車方便性與駕駛舒適性也獲得高分，我們喜歡這風格，它同時也為消費者提供了安全性與實用性。而 XC90 能獲得最佳七人座也不意外，充滿現代感、豪華質感與寬敞的車室空間，還有讓人驚豔的先進科技，最佳七人座車款當之無愧！」

Volvo XC60 擁有完美比例外型設計、北歐風格內裝質感與化繁為簡 Sensus 人因智慧科技、SPA 創新矩陣底盤平台、Drive-E 節能高效動力與先進 IntelliSafe 主動安全配備等六大特質，獲得 2018 世界年度風雲車大獎肯定。連續三年獲得 《Auto Trade》「最佳家庭車款」獎項，證明 XC60 成功將北歐當代風格與家庭所需的實用性、安全性與易用性完美結合，寬敞的五座空間兼顧便利與舒適、後廂承載可達 1410 公升，全景玻璃天窗、車頂行李架與自行車架，為家庭乘員提供多元務實的全方位滿足。

Volvo XC60 成功將北歐當代風格與家庭所需的實用性、安全性與易用性完美結合，寬敞的五座空間兼顧便利與舒適，為家庭乘員提供多元務實的全方位滿足。圖/業者提供

而更大更豪華的 XC90 亦建基於此一 VOLVO 豪華休旅 DNA 之上，更長的軸距允許第三排座位仍能舒適乘坐，甚至身高 170 公分的成人亦有餘裕。第二、三排座椅皆具備單獨收折的功能，可將置物空間擴展至 1856 公升。除了空間機能優勢，無論 XC60 或 XC90 皆標準配備 Sensus 人因智慧科技，提供符合時下消費者習慣的使用介面與車載連結系統，搭配無微不至的主動安全防護科技、半自動駕駛輔助與 VOLVO PHEV 雙能電動先進動力科技，在眾多車款中脫穎而出獲得肯定。

VOLVO 汽車英國商務營運總監 Matt Galvin 表示：「休旅車是在當今市場中成功的關鍵車款，想當然會面臨各方激烈競爭與挑戰，我們對包含 XC60 與 XC90 在內的產品陣容感到相當自豪，讓 VOLVO 這個品牌向世人定義何為最佳典範！而來自 《Auto Trade》 的肯定則是點出了 VOLVO 獲獎的關鍵：家庭用車不可或缺的實用性與先進安全，以及將空間、易用性與舒適性完美結合的一流品質，提供家庭各成員日常需求的最頂級車款。」

