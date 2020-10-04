台電強化電網 迎離岸風電完工高峰期

由於明年起進入離岸風電完工高峰期，相關電纜會串連至台電電網，台電將推動「離岸風力發電加強電力網第一期計畫」，今、明年兩年是投資最多的時期，將投資約114億元，完工後可提供10GW併網容量。



能源局公布全台36處潛力場址及海域資料，其中離岸風電計劃在2025年完成5.5GW併網目標，由於離岸風電潛力場址分布於台灣西部沿海，其中以彰化外海最具開發潛能，初估可達10GW以上，在不影響電網安全前提下，台電必須滿足離岸風電業者併網的需求。



今年併網風場包含台電一期風場110MW、達德雲林允能風場360MW及麥格理等公司共同投資的海能風場378MW，總計848MW裝置容量將完工。不過，因疫情讓國際船隻調度及人員進出面臨檢疫問題，讓今年風場完工併網並不順利，最晚明年才會全數完工。



另明（2021）年併網風場則有達德允能風場剩下的348MW、達德桃園麗威風場350MW及哥本哈根基礎建設基金（CIP）100MW，2022年起則還有沃旭、中能、海龍等多個風場完工併網，因此併網量逐年增大。



不過，達德麗威風場因涉及飛安疑慮，年底能否拿到籌設許可，仍存在不小變數。



為讓離岸風電併網順利，台電推動電網強化計畫，今年投入55.02億元，明年投資58.95億元，兩年合計逾百億元，範圍涵蓋桃園及彰化地區，讓離岸風電電纜上岸後，併網點及提升電網輸電能力，預計最晚2025年底完成加強電網計畫，其中桃園要有1.14GW併網量，彰化則有6.5GW，要滿足2025年全台離岸風電5.5GW併網目標。



台電表示，電網改善計畫不但可帶動國內離岸風電產業發展，興建變電所及線路工程需採購變壓器、電容器、鐵構、電線、電纜等大項器材設備，另興建變電所建物需土木建築工料，因此將帶動電力關聯產業並刺激接單。