一站式投資新夢想 統一證「數位帳戶」輕鬆完成開戶下單

「你買股了？」30歲以下年輕人最新問候語。

根據台灣證券交易所資料，30歲以下年輕人在今年4、5月短短兩個月證券開戶數增加近8萬戶，過去對股票市場興趣缺缺的年輕人，疫情後看到美股、台股大量資金湧入，股市驚驚漲，但現實世界卻面臨無薪假衝擊，才發現「你不理財，財不理你」。

統一證券看準年輕人對數位應用成熟度，在今年7月推出全新的「數位帳戶」，只要準備好相關證件資料，就能在手機上完成證券戶開戶、下單、入金、交易。過去想在股票市場買股的股民們，除了需赴證券公司辦理開戶外，還需要開立銀行交割帳戶，買股前至少要請半天假完成開戶手續。

統一證券推出的「數位帳戶」透過「圈存式交易+分戶帳」將整合線上開戶、下單、入金、交易等步驟，提供客戶最便利的一站式服務，未來持續規畫線上申辦複委託、財富管理(基金)借券、不限用途款項借貸等服務，客戶可享受更為便利、安全的投資下單環境，大幅提升雙方的交易效率。

統一證券「數位帳戶」開戶步驟

步驟 項目 說明 步驟一 準備3項物品：身分證、第二證件健保卡或駕照、欲約定出入金的eACH銀行帳戶存摺。 （1）目前配合的21家eACH銀行請參照：https://www.twnch.org.tw/eACH.html#ACH-6）

（2）統一證券數位帳戶於開戶完成後會配發一組中國信託虛擬帳號做為交割戶（即稱為分戶帳），需使用約定之銀行帳戶入金至分戶帳＊注意：若未使用約定帳戶入金至分戶帳，將會視為非約定入金，會導致操作失敗。 步驟二 線上填寫相關文件 (1)閱讀聲明文件（開戶隱私權聲明、國籍調查）(2)手機OTP驗證(3)證件上傳(4)手持身分證自拍照上傳(5)填寫基本資料與線上開戶徵信表(6)線上文件簽署(7)上傳存摺及輸入銀行帳號

*貼心提醒：欲開立數位帳戶，開戶分公司需選擇【數位通路部】

＊開戶教學影片：https://youtu.be/M4kUhS9vO7A

分戶帳虛擬帳戶 交割不必另開銀行帳戶

統一證券體貼一般民眾都有主要銀行往來戶頭，不希望為了證券買賣又多去開一個銀行戶頭，為解決交割戶頭問題，統一證券數位帳戶讓原本需開立證券戶與銀行交割戶的程序簡化並提供中國信託銀行的虛擬帳號作為交割帳戶又稱分戶帳，於交易前入金到分戶帳，讓分戶帳內有足夠的購買力就可以進行下單，同時為了全面e化，統一證券數位帳戶僅使用集保e存摺，不再是傳統紙本存摺，也能查看目前既有的股票庫存。

統一證券說明，統一證券數位帳戶將按每一個客戶分別設置分戶帳客戶專屬之虛擬帳號。客戶經與統一證券約定之客戶本人名下的銀行帳戶匯款至分戶帳辦理交割，就無須另外開立證券款項劃撥帳戶。統一證券「數位帳戶」搭配分戶帳交割的證券帳戶，由於下單前需有足夠的購買力(交割款項)才可交易，透過這個機制可以避免忘記存錢至交割帳戶，導致在交割日時需資金調度。

一旦完成「統一證券數位帳戶」開戶動作，即可在線上現股買賣、零股交易、盤後定價交易、申購、競拍，也可以隨時查詢數位帳戶交易明細、餘額等功能，未來還會陸續提供各種投資項目與功能。

統一證券在官方網站「理財學堂」單元讓投資新手不盲投。圖／統一證提供

理財學堂傳授投資要訣避免「盲投」

統一證券在官方網站推出「理財學堂」單元，邀請名家傳授投資觀點，也針對投資新手推出「投資入門」，針對逐筆交易、ETN等專業投資規則、項目教導，還會對全球經濟、金融服務及投資商品等，即時的不斷持續增加金融理財內容，讓投資人可以在第一時間得到最重要資訊。「理財學堂」主要分成三大投資理財內容【名人觀點】、【投資入門】、【投資教室】從淺到深的文章專區，針對不同投資客群提供多項理財資訊，不論是第一次步入股市的投資新手或是已在股市縱橫一定時間的資深股民皆可至理財學堂獲取想要的投資訊息。※理財學堂網址：https://pse.is/vq2dh

跟著「OPEN小將」投資拿好康

統一證券數位帳戶以小額存股、小額投資的概念，期盼幫助年輕人的未來存一桶金。欲走上理財路，可在統一證券數位帳戶專區－好康專區查詢到眾多好康資訊，為荷包省下不少錢。統一證券現正推出，凡成功開立統一證券數位帳戶即可獲得【開戶大禮包】，內容包含超過十項以上的合作廠商折價及體驗優惠，更有機會獲得神秘加碼開戶專屬好禮。

統一集團旗下的統一綜合證券善用數位生態圈的概念，除了建立自己的數位金融服務，並與更多的日常生活服務結盟。因此，統一綜合證券整合統一集團旗下內部資源，從食、衣、住、行、育、樂到理財的好康優惠都囊括在內，並加入「OPEN小將」可愛的元素，透過線上行銷通路與多管道社群經營，希望吸引數位原住民的年輕族群，透過全新的數位金融服務與社群互動，讓統一證券客戶在投資理財及生活享樂皆可獲得良好的體驗感受。※好康專區網址:https://pse.is/w7x7z

【開啟新生活‧享樂多重送】行銷活動

即日起至2020/12/31，凡成功開立統一證券數位帳戶者，即可參與享樂多重送活動，只要活動期間符合開戶、入金、交易、滿額及分享即可獲得旅遊達人－亞洲萬里通(累積最高3150哩)、咖啡達人-大杯那堤(累積最高16杯)、點數達人OPEN POINT(累積最高1700點)、電信達人Hami Point(累積最高1,900點)，主題贈品四選一。※活動網址：https://pse.is/vpkn2

投資小常識

Q：eACH上線銀行帳戶?

有eACH上線銀行帳戶即可完成開立統一證券數位帳戶，eACH上線銀行如下： 臺灣銀行、臺灣土地銀行、合作金庫銀行、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、上海商業儲蓄銀行、台北富邦銀行、國泰世華銀行、兆豐國際商業銀行、王道銀行、臺灣企銀、新光銀行、聯邦銀行、元大銀行、永豐銀行、凱基銀行、星展銀行、台新銀行、日盛銀行，中國信託銀行。依臺灣票券交換所公告之eACH上線銀行為主，https://www.twnch.org.tw/eACH.html#ACH-6

Q：數位帳戶目前提供之下單方式有哪些？