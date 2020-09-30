中壽獲國家肯定 全國綠色採購模範生

2019年全年採購綠色產品達7,173萬元實踐友善環境承諾

近年全球面臨劇烈的氣候變遷，聯合國政府間氣候變遷小組(IPCC)已明確指出，最快2030年地球將升溫超過1.5度，且氣候變遷所帶來的相關風險，也連續多年被世界經濟論壇發布的《全球風險報告》視為最大危機。中國人壽深感為地球的一份子，積極為氣候變遷減緩與調適貢獻心力，除了推動綠色職場、數位金融及服務之外，更落實購買綠色產品，今年首度獲得行政院環保署表揚，成為「綠色採購及綠色消費推廣績優單位」，顯示實踐企業社會責任的一面。

實際上，中國人壽從2016年起，連續四年獲台北市政府環保局「民間企業與團體綠色採購績優」表揚，今年則百尺竿頭更進一步，取得行政院環保署專業認證肯定。

中國人壽總經理黃淑芬表示，中壽積極推動友善環境，並將其視為是永續價值之一，尤其深知氣候變遷可能帶來的衝擊是巨大且複雜，因此持續落實綠色採購等各項作為，優先採用環保標章產品，以降低環境衝擊。此外，根據統計，中國人壽2019年綠色採購金額高達7,173萬元，年成長幅度有164%，尤其台北學苑新建開發案，更是採用大量綠建材，並取得黃金級候選綠建築證書，具體實踐對友善環境的承諾。

中國人壽目前持續透過購買「低污染、省能源、可回收」之綠色產品，並不斷號召大家參與世界關燈日、世界地球日等活動，也傳遞各種環保觀念給予同仁，更規劃藉此內化到企業日常營運，例如透過EDM方式，教導同仁認識國內的各項綠色標章，以落實綠色消費。同時，也推動數位金融達到節能減碳的效果，以及間接降低可能對環境造成的影響及負擔，像全面推動綠色服務流程，包含E-notice、E-service、電子保單及行動投保後在內，共計節省用紙餘430萬張。

黃淑芬強調，中國人壽積極將氣候變遷治理融入營運策略中，建立完善管理機制尤其主動公開簽署「支持氣候變遷相關財務揭露(TCFD)」，並持續為友善環境盡一份心力。