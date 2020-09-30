SUBARU與台灣《知果堂》攜手 以行動支持在地小農
SUBARU台灣意美汽車在台深耕14年，持續不斷為台灣消費者提供安全與操控兼具的SUBARU車款，更致力於台灣社會及環境的關懷與回饋。SUBARU台灣意美汽車於今日正式宣布與水果選物品牌《知果堂》合作，即日起蒞臨SUBARU全台展示中心，即可品嚐台灣在地小農精選果乾，以行動支持台灣在地友善農業。SUBARU台灣意美汽車期盼透過全台通路據點，以最健康的方式結合台灣既有的精良農業技術，讓更多消費者認識台灣在地水果的各種好風味，為台灣小農經濟的美好願景盡一份力。
《知果堂》的負責人許哲瑋先生不僅對於台灣這塊土地充滿熱情，更是SUBARU的忠實車主，心繫台灣農業未來發展的他，愛車Forester便是陪著他築夢踏實的最佳夥伴，每年以五萬公里的車程、足跡約可繞行台灣環島50圈的里程數，伴隨著他上山下海、攻克全台各式險峻地形，在台灣各地發掘最優質的果物與友善農家。
為了讓每一位消費者能吃的安心，許先生也堅持每年重覆拜訪落實「產地親訪」原則，確保每一項產品都能遵照不違背自然法則的栽種過程，徹底替每一位顧客健康做把關，從施作到對肥、新鮮水果到加工製品，甚至是食安的國際認證，都傾注全力協助小農以最好的方式開創出最好的產品給消費者，在農民生活提升與生態永續經營上扮演著不可或缺的角色。
SUBARU台灣意美汽車希冀能為偏鄉學童貢獻一己之力，與《知果堂》合作進行「回饋偏鄉學校計畫」，於此波活動中購買的《知果堂》精選果乾款項中6%捐贈至南投仁愛鄉馬烈霸力行國小做為營養早餐加菜金，讓孩童健康成長、快樂學習。並10月1日起至12月31日止，與《知果堂》共同舉辦「支持在地小農」活動詳情請至《知果堂》官方網站：https://www.ourtable.com.tw/index.php