SUBARU與台灣《知果堂》攜手 以行動支持在地小農

SUBARU台灣意美汽車在台深耕14年，持續不斷為台灣消費者提供安全與操控兼具的SUBARU車款，更致力於台灣社會及環境的關懷與回饋。SUBARU台灣意美汽車於今日正式宣布與水果選物品牌《知果堂》合作，即日起蒞臨SUBARU全台展示中心，即可品嚐台灣在地小農精選果乾，以行動支持台灣在地友善農業。SUBARU台灣意美汽車期盼透過全台通路據點，以最健康的方式結合台灣既有的精良農業技術，讓更多消費者認識台灣在地水果的各種好風味，為台灣小農經濟的美好願景盡一份力。



《知果堂》的負責人許哲瑋先生(右一)為了讓每一位消費者能吃的安心，許先生也堅持每年重覆拜訪落實「產地親訪」原則，確保每一項產品都能遵照不違背自然法則的栽種過程，徹底替每一位顧客健康做把關。圖／業者提供

《知果堂》的負責人許哲瑋先生不僅對於台灣這塊土地充滿熱情，更是SUBARU的忠實車主，心繫台灣農業未來發展的他，愛車Forester便是陪著他築夢踏實的最佳夥伴，每年以五萬公里的車程、足跡約可繞行台灣環島50圈的里程數，伴隨著他上山下海、攻克全台各式險峻地形，在台灣各地發掘最優質的果物與友善農家。



《知果堂》的負責人許哲瑋先生不僅對於台灣這塊土地充滿熱情，更是SUBARU的忠實車主，心繫台灣農業未來發展的他，愛車Forester便是陪著他築夢踏實的最佳夥伴。圖／業者提供

為了讓每一位消費者能吃的安心，許先生也堅持每年重覆拜訪落實「產地親訪」原則，確保每一項產品都能遵照不違背自然法則的栽種過程，徹底替每一位顧客健康做把關，從施作到對肥、新鮮水果到加工製品，甚至是食安的國際認證，都傾注全力協助小農以最好的方式開創出最好的產品給消費者，在農民生活提升與生態永續經營上扮演著不可或缺的角色。



SUBARU台灣意美汽車希冀能為偏鄉學童貢獻一己之力，與《知果堂》合作進行「回饋偏鄉學校計畫」，將提撥活動中部分款項捐贈至南投仁愛鄉馬烈霸力行國小做為營養早餐加菜金，讓孩童健康成長、快樂學習。圖／業者提供

SUBARU台灣意美汽車希冀能為偏鄉學童貢獻一己之力，與《知果堂》合作進行「回饋偏鄉學校計畫」，於此波活動中購買的《知果堂》精選果乾款項中6%捐贈至南投仁愛鄉馬烈霸力行國小做為營養早餐加菜金，讓孩童健康成長、快樂學習。並10月1日起至12月31日止，與《知果堂》共同舉辦「支持在地小農」活動詳情請至《知果堂》官方網站：https://www.ourtable.com.tw/index.php