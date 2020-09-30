BOSCH Vario Style全球首創可更換門片色彩冰箱在台上市

堅持以工藝科技成就生活之美的德國百年家電領導品牌BOSCH，今宣布BOSCH Vario Style獨立式冰箱新品正式登台，全球首創可自行簡單自由更換冰箱門片，讓消費者大玩換色，輕鬆展現個人獨到個性與品味，完美搭配多變的居家風格擺設。創新科技加上絕美時尚外觀，更讓在時尚、彩妝界擁有崇高地位的造型大師鄭健國Roger與作品躍居國際的設計界翹楚聶永真感受到它的獨特魅力！如欲了解更多新品相關訊息請至BOSCH官網（https://reurl.cc/A8086Q）。此外，BOSCH配合百貨周年慶，於2020/9/1~2020/12/31針對多款夢幻家電如洗碗機、洗衣機、冰箱、烤箱等，推出指定機種優惠價，並加碼多款實用滿額贈禮，詳細優惠資訊逕洽：（https://reurl.cc/VX4XYZ）或各通路門市。

台灣近年來吹起開放式廚房風潮，在移除廚房隔間後，不僅能增進與客廳、餐廳等場域的互動關係，也延伸視覺效果，使空間通透明亮，成為家中進門後立即可見的風景；而冰箱在廚房中佔有一定的空間，視覺焦點的美觀與否更能影響整體家居風格。BOSCH Vario Style獨立式冰箱專為重視居家生活美學的消費族群，打造兼具實用性與藝術性的廚房家電，跳脫黑白銀單調色系，用繽紛色彩由內到外為消費者生活時時「保鮮」。

Vario Style全球獨家「色」計！內外兼修，是藝術品也是新鮮保證

BOSCH Vario Style獨立式冰箱在台推出兼具時尚且易搭配的18色門片組，分別為鮮橙橘、莓果紅、勃根地紅、胭脂紅、隕石灰、拿鐵棕、焦糖棕、沉靜黑、靜謐藍、雅仕藍、湖水藍、草木綠、萊姆青、晴空藍、棉花糖粉、雲朵白、曜岩灰以及繽紛金，讓消費者可透過手動簡單拆卸及安裝單一色彩或上下混搭，隨心情更換，搭配出自己的代表色。消費者首次購入BOSCH Vario Style獨立式冰箱，即內含一組單色門片，若想要變換或混搭不同色彩，可另行加購門片組，隨心所欲更換顏色。

不僅外觀上的創舉，BOSCH Vario Style更以獨家VitaFresh維他保鮮技術結合即刻冷藏與冷凍科技、氣流出風科技與智慧感測功能延長食材保鮮期，創造食物新鮮基準。

l VitaFresh 維他保鮮科技，有效延長食材保鮮期

VitaFresh保濕蔬果室採用特製的蔬果保濕盒，維持較一般冷藏室更低２°C至3°C，更適合蔬果保存，有效延長食物的新鮮度，同時維持理想的濕度。溫度和濕度的完美結合，更益於保護食材中的營養素和維生素，輕鬆維持新鮮蔬果的健康。

VitaFresh 0°C冰鮮室則專為海鮮及肉類食材所設計，精準地將盒內溫度控制在接近0°C，減緩生菌成長速度，微凍狀態的肉類更方便進行切割料理。其特殊的密封性不但使冰鮮室維持最佳濕度，也能衛生地將肉品及海鮮各自存放在單獨的冰鮮室內，防止不同食材味道相互影響。

l 各式獨家智能科技，為食材保留營養鎖住鮮度

SuperCooling急速冷藏科技可將剛買回來的生鮮食材快速降溫，即刻鎖鮮；開啟SuperFreezing急速冷凍，則會將冷凍庫溫度降低至-24°C，保持冷凍室內食材的新鮮度。2者皆有自動關閉功能，避免多餘電力耗損；MultiAirflow保鮮科技的多重氣流系統擁有多個出風口，能將冷風平均且快速地送至各層，充份保持食物營養及鮮度，有助延長食物的最佳賞味期；FreshSense感應器提供鮮度感測功能，持續監測與控制冷藏和冷凍室溫度，讓冰箱內的溫度恆定精準，保持在完美的儲放溫度。

鄭健國Roger X 聶永真雙推薦！展現風格與品味，從廚電選擇開始

BOSCH Vario Style新品上市特別邀請到曾經為眾多藝人打造妝容與造型的鄭健國Roger老師，以及時下最受注目的平面設計師聶永真，分別以時尚風格與色彩運用不同專業角度來體驗產品的魅力，並實際示範搭配顏色。

彩妝界的造型大師鄭健國Roger老師，對於顏色搭配極其敏銳。他認為顏色搭配非常主觀，配色運用的不同，是為了讓自己的心靈舒爽而存在，但「整齊乾淨」是不變的基本原則。鄭健國Roger老師也建議，居家配色與服裝搭配是相同的概念，一開始先嘗試及累積基礎舒服的顏色，後續再搭配不同色系，創造百變風格。在換色遊戲的過程中，慢慢挖掘屬於自己的配色哲學，也是一種樂趣。而居家環境中的掛畫、藝術品或陳列，都是色彩的延伸，例如冰箱門板的顏色配置，恰好能充分調節心情或喜好的改變。

鄭健國Roger老師更大方分享他的配色哲學：「BOSCH冰箱門板顏色飽和及霧面質感非常漂亮，所有顏色都很百搭。2021年春夏流行色中，就包含充滿科技或透明感的灰色，而灰色就是一個很好相處的神奇顏色，搭配大膽又帶有靜謐感的綠色，就能營造出2021年春夏潮流風格色，演繹出明亮且生意蓬勃的年輕感。」

榮獲無數大獎肯定的平面設計師聶永真認為，色彩是構成生活美學的重要元素，更能創造生活轉換的儀式感。「人生重要事情的發生，變化家具元素就像一種儀式，宣告自己進入下個階段。」他提到BOSCH冰箱提供了簡單轉換的可能性，讓消費者恣意轉換居家環境的局部色塊，同時也是展現心情、療癒心靈的大型藝術品。

聶永真建議，居家空間的配色應秉持85比15的比例原則，也就是85%大面積的無色調或低飽和色系，搭配15%局部強調的高飽和色系，增添畫龍點睛的效果。秉持這項原則，他更分享「秋分」的配色靈感。「秋分的上下選色都擁有紅色的共同基因，就像秋天許多顏色開始慢慢成熟轉深，但仍有少部分的鮮豔紅色，然在等待蛻變的成長，這是秋天美麗的寓意。」

周年慶檔期開跑！BOSCH邀您全面提升居家生活之美

除了廚房設計與廚電選擇，想要全方位打造高優質居家生活風格？BOSCH周年慶檔期將於2020/9/1~2020/12/31全台開跑。針對人氣家電如洗碗機、洗衣機、烤箱、冰箱及其他廚房調理用品，推出獨家優惠，再搭配滿額贈活動，精選如獲德國紅點贏家獎的BergHOFF Leo刀具6件組、雙人鑄鐵鍋、全營養調理機、無線吸塵器等多元實用好禮，讓消費者輕鬆展現個人獨特品味，提升生活之美。詳細優惠資訊逕洽：（https://reurl.cc/A8086Q）或各通路門市。