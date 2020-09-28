海國樂器10月3日南港蔦屋書店舉辦Fender無線藍芽音響音樂直播主粉絲見面會

中秋烤肉節即將到來，除了烤肉肉品賣翻天以外，近年來流行戶外野餐夜烤，能無線播放手機音樂的藍牙音響，也在中秋前夕獲得消費者青睞。美國知名Fender無線藍芽音響台灣總代理海國樂器公司10月3日晚間八點在南港蔦屋書店舉辦Fender無線藍芽音響音樂直播主粉絲見面會，限額60人，現場將抽出一台建議售價高達8,900元的輕便型藍芽音響Fender Newport回饋粉絲。

這場直播主粉絲見面會陣容堅強，由浪live四位直播主-2019「聲林之王」踢館魔王「余姿昀」、《有一種悲傷》翻唱綜合點閱率破百萬的人氣直播主「蘇侯宇」、河岸留言演唱會吉他手新星「谷柏縉」、台灣那麼旺-踢館歌手「劉品謙」聯手以Fender音響設備帶來流行音樂饗宴。

海國樂器公司指出，來自美國樂手音樂圈、經典搖滾品牌Fender，最新產品復刻藍牙音響近來在台銷售量激增三成，已成為時尚中秋烤肉潮趴的品味指標，在烤肉時增添聽覺情趣。

海國樂器董事長張冠群表示，會選擇Fender藍芽音響的消費者，通常都是對聲音質感有較高要求、喜歡追求生活品味的族群；目前賣最好的入門款『Newport』，內建三顆喇叭單體，重量輕便僅1.5公斤，擁有兩顆3吋低音喇叭、1個高音喇叭，總輸出為30W，比起不分高低音、只有一顆喇叭的一般藍牙音響擁有更立體的出色音色。

Fender輕便型藍芽音響Newport 輕便1.5公斤擁好音質 建議售價8,900元。圖／業者提供

張冠群表示，Fender創立於1946年，是美國知名的專業樂器製造商，旗下有電吉他、擴大機、喇叭、監聽耳機等全方位產品線，除了歷史悠久，更是品質卓越，也是許多名人、知名樂團指定的音響、樂器品牌。包括跟拉丁小天后卡蜜拉卡貝羅（Camila Cabello）熱戀中的加拿大國民男友尚恩曼德斯（Shawn Mendes）、滾石雜誌評選的史上一百大吉他手列為第24名 U2樂團主吉他手The Edge都是Fender的愛好者。被譽為「全球超級新人」怪奇比莉 (Billie eilish)今年9月也與Fender合作，發表簽名款烏克麗麗。

再進一階的Fender復刻藍牙音響Indio（建議售價14,000元）外觀延續 Fender 1950 年代吉他音箱設計風格，推出經典黑、復古白金兩款配色，大至經典標誌、紋理覆層、透聲網布，小至撥動開關、控制旋鈕、功能按鍵、紅寶石燈等，細膩體現Fender超過半世紀的大師級工藝，烤肉或野餐時一拿出來就彰顯品味不凡，在家也是搭配裝潢的優雅擺飾，除此以外，它擁有體貼5,200 mAh大容量電池，充電 2 小時即可長效續航20小時，400首愛歌連續播放不中斷，滿電時還能接USB讓手機充電兩次，讓手機版ＤＪ不用擔心播音樂手機沒電，設計兼顧科技與美感。

Fender藍牙音響已成為時尚中秋烤肉潮趴的品味指標。圖／業者提供

即日起至10月11日中秋檔期期間消費者在PChome24購買Fender Newport藍芽喇叭，贈送價值980元的Fender 原廠經典吉他造型切菜板。購買連結：

https://24h.pchome.com.tw/store/DMAFNR

Fender網址：

https://www.facebook.com/Fender.Audio.Taiwan/