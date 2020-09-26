臺北原民會培訓數位人才 完訓考取證照逾半數

臺北市政府原住民族事務委員會，為因應目前電子商務及自媒體行銷趨勢，於109年度特別開設以「資訊」為主題的相關培力課程，招募60位原住民學員，並於9月25日上午10時，於臺北市政府一樓大廳，舉辦課程「原資培力」學員結訓暨成果發表會，除展現學員架設網站、拍攝照片、考取證照逾30人、進行podcast節目錄製等等的成果，亦首播全課程期間之精華影片集錦，同時也將現場頒發結訓證書，以表揚學員3個月來每周認真不懈，力求上進的好學精神。

臺北原民會主委巴干．巴萬致詞。

臺北市政府原住民族事務委員會主任委員巴干.巴萬表示，對臺北市政府原住民族事務委員會來說，大環境越差，更應該要主動積極，協助族人提升職場與產業的競爭力。能夠將企業管理、企劃簡報的能力，結合數位宣傳行銷，推展客戶，絕對可以增加職場競爭力。

透過系統性學習及電商公司企業交流活動等，期能縮短原民人才職能落差，並滿足電商產業對創新、服務化及跨領域統籌能力等需求。一系列課程，包含八大專業領域專業師資，包含商務企劃能力、專案管理、數據彙整分析、自媒體行銷、數位行銷、攝影拍照編修、簡報製作技巧等，連續12周，共計84小時的課程。

巴干.巴萬主委說，系列課程已順利完滿結束，很欣慰族人們都願意付出時間來充實自身的能力，以提升職場的競爭力，未來臺北原民會也將繼續規畫此類課程，期許有志與數位時代接軌的原住民族人，都能繼續朝成功更進一步，邁向美好未來。