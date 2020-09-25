Palantir下周三估10美元掛牌

大數據獨角獸Palantir將於9月30日在紐約證交所直接上市，據消息人士透露，掛牌參考價估計落在每股10美元，公司上市後市值將一舉來到220億美元。Palantir的參考市值暴增凸顯投資人追捧新創業者的股票，炒熱IPO市場，尤其是科技新創公司。

Palantir跳脫傳統IPO的模式，選擇直接在紐約證交所掛牌，據熟知內情的人士指出，協助Palantir掛牌事宜的銀行已向投資人透露，掛牌參考價約在10美元，以此價位推算，完全稀釋後的市值將達近220億美元。

過去一年Palantir在未上市盤的行情就已走高，8月交易均價為7.31美元，9月均價已來到9.17美元。

儘管今年經濟因疫情陷入衰退，眼見市場熱度不減反增，許多公司也紛紛搶在今年股票上市，美國IPO市場預估今年掛牌規模將改寫歷史新高。

據Dealogic指出，截至本月23日為止，在美國掛牌的新上市企業今年來透過IPO總共募得950億美元的資金，遠超過2000年同期的840億美元。2000年為歷史最高紀錄。

此外，據統計今年掛牌的企業首日表現都不錯，平均漲幅達22％，首日平均漲幅同樣為科技大多頭以來最高紀錄。以最近掛牌的Snowflake為例，儘管掛牌價已高於預期，但掛牌首日還是飆漲逾100％。

根據Palantir周二提交的申報資料，2020財年全年營收估計達11億美元，較去年大增42％。按照規定，循傳統IPO模式的業者在掛牌前不得再發布財測，但直接上市不受此限。

與其他高股價的未上市科技公司一樣，Palantir迄今全年財報都還未出現盈餘，2019財年該公司淨損達近5.8億美元，與2018年差不多，2020上半年財報有所改善，淨損縮至1.64億美元，低於2019上半年的2.74億美元。aso