遠東巨城 人才、企業、社會共好三贏 摘AREA人力投資奬

Big City遠東巨城購物中心今年以「提升工作體驗的幸福計劃 – Big發展x Big健康x Big共榮」獲得2020 AREA亞洲企業社會責任獎人力投資獎殊榮。巨城董事長李靜芳表示，員工是企業重要資產，更是在數位經濟、智慧零售的創新賽局中關鍵的夥伴。

巨城開幕至今，營運管理績效卓越備受各界肯定，不僅凝聚廠商與員工的向心力，更展現優異的硬實力及暖實力，營業額居全台購物中心龍頭，亦不遺餘力投入公益善盡企業社會責任，繼2019亞洲企業社會責任獎中榮獲社會公益發展獎，上個月更獲得HR ASIA「亞洲最佳企業雇主獎」殊榮，成為台灣區舉辦三年來唯一獲獎的台灣百貨零售企業主，此次再獲AREA亞洲企業社會責任獎人力投資獎，足見巨城掌握世界趨勢為人才、企業與社會共好，創造永續經營的三贏模式。

巨城厚植人才資本，推動「Big發展x Big健康x Big共榮」計劃，與亞洲企業社會責任獎實踐「環境」、「公平實踐」、「社會」與「民眾」四大指標方向一致，以員工個人的職能發展為同心圓，建構安全健康的工作場域，向外延伸至社會各界共榮。巨城觀察並定義員工在職涯各階段的關鍵需求，規劃相應的特色訓練，協助員工培養「即使職場轉換也能終身受用帶著走的能力」。

同時，也為員工提供身、心、靈與人際互動的健康促進計畫以及工作生活平衡方案，善用大量的動態活動與競賽激勵獎金，邀請全體員工參與 「讓健康成為一種生活習慣」，更與協力廠商共享訓練與健康資源，為廠商服務人員提升幸福職場體驗。除此之外，巨城亦善用空間、社群網絡與高人潮的影響力，舉辦各類公益活動，滿足民眾的健康與社會適應需求，提升員工對「服務工作價值認同」，將購物中心對社區的影響力極大化。

李靜芳強調，樂在工作與持續成長的員工，能為組織注入創新思維並保持競爭力，巨城將持續規劃具特色的訓練及健康方案，協助新進員工適應社會演變、中生代員工培養國際觀開拓視野、資深員工提升管理職能，因應大環境的快速變遷，未來，巨城將持續推動全體員工參與終身學習，並實踐聯合國永續發展目標SDGs的優質教育、健康福祉、良好工作與經濟成長，持續向「成為亞洲首屈一指的購物中心」的企業願景邁進。

巨城數位行銷極大化，力拚全年兩位數成長

新冠肺炎疫情襲捲全球，Big City遠東巨城購物中心超前佈署建立完善防疫措施與嚴謹的回報機制，提供全館第一線服務人員及前後勤工作人員充足的防疫資源，全員共體時艱完成各項挑戰，守護消費者放心購物的防線，大大提升品牌廠商與消費者的安心指數。

巨城董事長李靜芳表示，巨城堅持高績效、體驗式行銷與商品多元等三大原則，在疫情期間巨城仍按原計劃大規模改裝，6月新櫃陸續開幕以及7月中旬創藝大樓5F擴大營業面積逾1,000坪，搭配振興三倍券及全台獨家「巨城巨無霸券」衝高人流與業績，暑假期間更交出較去年同期成長18%的高成長率，緊接而來的中秋節及雙十連假也做足準備衝刺，預估人潮業績將有雙位數成長。

面對全球更加數位化的消費生活，通路快速虛實佈局勢在必行，李靜芳指出，巨城率先同業經營社群，龐大的60萬Facebook專頁粉絲，全年發文觸及粉絲達7,500萬次，活躍度與忠誠度皆為全台百貨購物中心之冠。近年巨城靈活運用數位整合工具，成功結合APP與FB社群聲量，也建置APP結帳一鍵式服務，提供消費者更便利、優質的購物體驗，有效導流導購轉為實體成交量，充份發揮數位連結的速度與實體賣場的溫度，快速應變數位零時差與消費溝通零距離的新經濟時代。

此外，巨城致力成為新竹人最用心的「灶咖」，全館逾120家餐飲品牌、5,500個餐飲座位數為全台最大餐飲聚集地，持續引進獨家及桃竹苗餐飲名店，各國菜系豐富成為民眾用餐首選，帶動館內近30%的品牌為桃竹苗業績排名第一的店點。

巨城美食外送服務啟動至今，已超過8成餐飲品牌加入外送服務行列、超過1,500項商品供消費者選擇，帶動餐飲外送業績較去年同期成長有10倍之高。另外，9月21日正式上線的巨城APP行動點餐更是打破傳統，消費者用手機即可完成美食點餐，解決親自至美食街挑選、排隊、找座位等煩惱，預期將可望再創餐飲業績高峰。

李靜芳強調，廠商夥伴們對團隊經營管理力的支持，巨城以人為本的管理方針凝聚所有員工及廠商的向心力，開幕至今跳脫傳統零售框架並克服種種困難，業績屢創新高，獲國內外多個獎項肯定，未來更將在節能、環保、公益發展等各項議題上，持續實踐企業社會責任，以結合商業與建構公益平台傳達正能量、善循環。