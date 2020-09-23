驗屋DIY講座 觀眾迴響熱烈

樂活輕裝修近期推出驗屋DIY講座，首次講座受「金捷市準鄰居交流園地FB社團」版主委託，邀請「鴻築金捷市」的準住戶們，在109年年底完工交屋前，邀請達人們分享驗屋方法、如何避免裝修糾紛以及簡易裝修知識。

雖然在疫情情期間舉辦，但參與住戶仍高達八成，顯見民眾對於此議題非常關心；現場達人們系統性的統整資訊，深入淺出的說明，減少民眾自行上網找資料的時間，有了正確概念後也不會被錯誤資訊混淆。

首次講座，邀請到住宅消保會的創會理事長吳翃毅博士，教大家從法律層面上避免糾紛，如果真的遇到糾紛住宅消保會能提供什麼樣的協助，他強調裝潢合約將施工項目寫得越詳細，對設計師和消費者兩方都有保障。

驗屋達人李正男師傅，以多年現場經驗無私分享，詳細拆解驗屋撇步，從地磚、避免的小瑕疵，到如何檢測水管由無漏水、排水系統是否暢通，都能DIY找出問題，在交屋前徹底解決，讓家人們居住更有品質、更安心。

最後由樂活輕裝修陳竑銘建築師，教大家辨識不同裝修風格，並讓大家現場進行裝潢風格測驗，完成風格測驗，還能領取由家電廠商贊助的折價券，非常經濟實惠。

此款風格測驗系統，是樂活輕裝修和淡江大學商研院合作，優化使用者的體驗與

效能，讓你能更精準找到自己的偏好，而且網站還提供價格參考，讓消費者和設計師的討論更有效率。一般民眾也可以上網自行檢測，了解自己對於居住風格的喜好。線上風格測驗：https://www.decorations.com.tw/styletest

講座結束後，現場回饋都非常正面，大多數人都表示透過講座自己學到很多，原來驗屋不一定要花大錢，靠簡單的工具自己也可以進行驗收，裝修只要清楚了解自己的喜好，簽約合約仔細看，也能用最少的經費，得到舒適生活的好宅。