【台南．遊】像是走進昭和時代裡　兩天一夜旅日小旅行睡一晚日式町屋

日本今年已無法前往，但在台南，隱藏著幾處好似日本的地方，而遊走好日台南，該從嶄新開放、由日式宿舍群所組成的「水交社文化園區」走起。

DAY1：水交社文化園區>>鹿早五金小賣所>>Perfe’doug>>太郎中華拉麵>>住宿町屋日木

漫步在懷舊的日式宿舍群

一叢一叢的蘆葦在花圃搖曳，比鄰相連的斜屋頂平房以水泥檯面架高，牆上鑲嵌著仿舊的木格窗扇，推開日式宿舍的和式拉門，學習日本人躡手躡腳輕輕踩在木地板上避免發出巨大聲響；想像來到日本朋友家作客一樣，盤腿或跪坐在矮桌旁，一邊吹著電風扇一邊搖著扇子，隨處可見懷舊的日式生活痕跡。

在雜貨、五金小鋪裡挖寶

午餐過後，來到「鹿早五金小賣所」挖寶，推開發出咿咿聲的老紗門，跟著熟門熟路的客人穿過販售各式生活食器與日製雜貨的「餐桌上的鹿早」，沒有遲疑推進到後棟建築。原來「鹿早五金小賣所」就躲在後棟隱密的房子裡；小賣所堆滿了燈罩、布線、門把、開關⋯⋯以及各種室內裝修小零件。有許多是在舊時阿嬤家、老屋才看得到的復古家飾、五金，現在卻成了老物鍾愛者的心頭好。

想買日式碗盤到「餐桌上的鹿早」去尋寶準沒錯，屋外淡雅清新的白色的九重葛熱烈綻放歡迎著。 圖／行遍天下提供

隱藏在餐桌上的鹿早後方的五金小賣所更是新挖寶去處。 圖／行遍天下提供

讓味蕾也重溫好日時光

再往南區走，Perfe’dough是一間低調的甜點店，漫步走上3樓，採光優美的環境瀰漫著一種日式優雅的氛圍；Perfe’dough是來自Perfect完美+Dough麵團兩種單字的結合，念起來如同義大利文Perfetto完美的意思。使用自家培養的天然酵母所製作的甜甜圈，口感更是Q彈。香草卡士達是經典口味，喜愛日式甜點的人可嚐嚐使用小山園抹茶製作的抹茶甜甜圈，帶有清爽宜人的苦澀。

perfe’dough裡，悠哉氣氛讓人不自覺就放鬆下來。 圖／行遍天下提供

細細品味手作而出的細膩甜品，口口吃得到幸福與滿足。 圖／行遍天下提供

吃完熱呼呼的拉麵

由於太過著迷於日本昭和時代風情，晚餐就選擇太郎中華拉麵。這間擁有昭和時代場景的拉麵屋，牆上的海報，全是在昭和後期活耀的明星。小店只有少少的7個座位，圍繞著小廚房四周。

一邊喝著冰箱裡的梅酒汽水，一邊看著一碗美味拉麵如何被精湛地料理完成。湯頭主要分味增、豆乳、醬油，蔬菜種類豐富，嚐起來非常有層次，完全沒有吃不到肉的單薄感。

濃郁又散發香氣的太郎中華拉麵，讓人好想日本。 圖／行遍天下提供

店內的裝潢，會誤以為真的到了日本。 圖／行遍天下提供

入住優雅的日式町屋

踩著月光鑽進小巷，佇立在小巷裡的町屋日木是一座時光機。推開大門，迎面一陣榻榻米清香與溫潤檜木香交織而來。MachiyaHinoki設計師兼主人Lee，打造出了充滿昭和風情的日式町屋，運用自己鍾情的老家俱佈置這座小屋，換上民宿為客人準備的浴衣，在房裡各個角落取景，一起蒐藏優雅的昭和風情吧。

在町屋日木內還能換上貼心準備的浴衣，感受日式悠哉。 圖／行遍天下提供

細膩老家俱妝點而成的房間，真的讓人秒到日本舊町家。 圖／行遍天下提供

DAY2：住宿空間欣賞日式建築>>桑原商店>>素敵清酒吧

踏入超日的台南

隔日睡醒，終於可以好好欣賞白天陽光底下日式建築之美，拍完各角落美照後，再驅車前往「桑原商店」，原是電棒燙髮廊，經過桑原先生的改建，讓人彷彿來到了爺爺會帶小丸子去買餅乾的雜貨店，唯美又復古。

町屋日木藏在極小的巷弄，有種鑽進世外桃源感。 圖／行遍天下提供

光看外表就覺得一秒來到日本小鄉下。 圖／行遍天下提供

傍晚，鑽入台南美術館旁UIJ旅店1樓，是間挑高空間配上整面落地窗的素敵清酒吧。通常會有10款左右單杯清酒選項，不少是市面少見的酒款，在這裡也會毫不手軟地拿來做成單杯，由於非常堅持開瓶的新鮮度，每一次都能讓人盡情品嚐到清酒的醇美。

入夜了，品一杯清酒潤喉開胃吧。（未成年請勿飲酒） 圖／行遍天下提供

秒出國

水交社文化園區

地址：臺南市南區興中街118號

電話：(06)263-3467

網址：水交社文化園區

營時：週三至週日09:00 ~ 17:00

票價：門票100元

鹿早五金小賣所

地址：台南市衛民街70巷30號

電話：0901-356879

營時：週四至一13:00 ∼ 18:00、週六、日11:00∼18:00(週二、三休)

網址：鹿早五金小賣所

Perfe’dough

地址：台南市南區新興路414號3樓

電話：06-292-0198

營時：週五至一13:00 ∼ 18:00(售完為止，營業日以臉書公告為準)

網址：Perfe’dough

價位：季節果醬汽泡飲120元、甜甜圈70∼80元

太郎中華拉麵

地址：台南市中西區新美街2號

營時：平日18:00∼21:00，假日11:30∼14:30、17:30∼21:00

價位：拉麵均一價200元

Machiya Hinoki町屋日木

地址：台南市中西區府前路一段 85巷14弄6號

電話：0908-109063

營時：check in16:00∼18:00、 check out 11:00

網址：Machiya Hinoki 町屋日木

價位：依訂房網站為準

桑原商店

地址：台南市東區光華街122號

網址：桑原商店

營時：週一至五11:00∼18:00、週六至日10:30∼18:00（週四休）

價位：霜淇淋100元、炸甜甜70元

素敵清酒吧

地址：台南市中西區友愛街115巷5號-3

電話：06-221-2269

營時：15:00∼凌晨1:00

網址：素敵清酒吧

價位：依現場詢問為準

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