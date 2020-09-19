危老都更爆炸式成長 黃博怡：今年估破千案

臺灣企銀董事長黃博怡今（19）日出席「危老+都更博覽會」時指出，自總統蔡英文2016年上任時即指示全面推動危老都更，並在政策法規面上立即修正調整，這四年來台灣的危老都更核定件數呈爆炸式成長，從2016年一年77件，今年截至8月底就有613件，估計到年底可以破千案。去年政府推動台商回台政策，廠辦都更需求殷切，臺灣企銀因過去一直深耕工業區廠房興建融資，擔任全國前兩件廠辦都更都融資銀行。

臺灣企銀與財訊等單位共同主辦「危老+都更博覽會」，9月19及20日一連兩天於松山文創園區熱鬧登場，總統蔡英文20日也將特別出席力挺。長期推動危老都更的臺灣企銀也在博覽會現場設攤，針對民間推動都更改建上財務規劃提供諮詢服務。

臺灣企銀與財訊等單位共同主辦「危老+都更博覽會」今（19）日開幕，財訊雙週刊社長謝金河、內政部營建署署長吳欣修、台灣金聯董事長施俊吉、臺灣企銀董事長黃博怡等人共同出席博覽會開幕。圖／蔡淑芬

談到臺灣過去推動危老改建碰到難題，黃博怡不諱言過去常碰到法規上問題，然而，蔡英文總統自2016年11月14日在上任不到半年時間，即做出政策上指示，要求政府在法規面充分檢討與修正，在上任不到一年期間，於隔年4月底即完成〈危老條例〉的立法通過，同時，也完成生態系籌劃推動，如成立國家住宅及都更中心。

此外，黃博怡認為蔡英文總統指示各部會動起來，也是讓台灣危老都更動起來的關鍵因素，例如金管會針對〈銀行法〉72之2條的鬆綁，排除都更業務適用，做好資金配套措施；另外，財政部也要求公股行庫齊心加速都更的推動。

危老＋都更是蔡政府振興經濟第一支箭

從蔡英文政府的振興經濟政策脈絡來看，黃博怡分析，蔡總統第一支振興經濟的箭是加速推動都更暨危老改建，第二支箭才是前瞻基礎建設，第三支箭是歡迎台商回台投資。黃博怡說明，「加速推動都更暨危老改建」能夠讓人民有好的住居環境，也是國內經濟發展的重要基礎建設。

臺灣企銀過去深耕企業金融，尤其工業區的廠辦及生財器具租賃設備，讓該行在近一年因台商回台而火紅的廠辦都更接案量不斷成長。黃博怡說明，我們打破傳統房屋重建貸款流程，成立危老及都更貸款專責單位「創新金融專案辦公室」，提供專案輔導、融資和信託等一條龍服務，加速案件辦理。辦公室創立以來僅一年多，相關案件核准貸款金額逾260億元。該行承辦的案件也具有相當代表性，包括新北市新莊化成工業區危險老舊建物重建、國內罕見的林口工業區危老重建案等皆為該辦公室之作。

臺灣企銀認為，目前全球面臨新冠肺炎疫情及氣候變遷等眾多威脅，都市更新已不只是老屋重建，必須納入環境再生、安全抗震、健康防疫、全齡共生等多元價值，此次博覽會也舉行3場研討會，邀請產官學界探討趨勢，並分享業界成果。

臺灣企銀「一青、二老、三創」落實社會責任

臺灣企銀積極推廣危老及都更議題，呼應該行從本業出發，專注發展「一青、二老、三創」的理念，落實企業社會責任。一青是提供資金創業，協助青年突破就業與薪資停滯困境；二老以家庭信託、以房養老及都市更新等方式多管齊下，紓解人口老化問題、改善銀髮生活品質，更在全台成立16家銀髮樂齡學堂，提供長者共食共學的機會；三創是積極推出各項貸款，讓想創新及有創意的人都能順利取得創業資金。 該行在企業社會責任領域表現屢獲外界肯定，近期榮獲天下雜誌舉辦「2020天下CSR企業公民獎」前50大企業，是唯一近2年皆獲選此殊榮的公股行庫。黃博怡表示，該行從企業社會責任精神出發，持續深耕一青二老三創，並透過危老都更博覽會平台，翻新台灣都市風貌。