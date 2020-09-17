金管會 向街口投信喊撤照

金管會17日對街口投信及其大股東胡亦嘉發出「紅色警告」，即兩周內應讓街口投信董事會恢復正常運作、公司儘快上軌道，提供金管會相關回復及說明文件、儘快確定新任董事長與總經理，否則金管會10月即可能開罰，最重將撤銷街口投信的經營執照。

證期局副局長郭佳君宣布，已在16日正式駁回胡亦嘉要出任街口投信董事長的認可案，主要是街口投信8月12日提出申請，但只提供書面申請表格及聲明書，對胡亦嘉的學經歷證明一律未提供，金管會8月20日去函要求補件，卻到今日都未收到任何文件，造成金管會無法審查，且認定胡亦嘉「相關遵法認知相當不足」。

郭佳君強調，投信是管理大眾資金，必須保障投資人權益，若胡亦嘉及街口投信「連基本的申請書件都無法配合，在其他部分要有更多期待是比較困難」。因此駁回胡亦嘉的人事認可案，要街口投信儘快找到新的董總。

證期局也要求街口投信持股20％的專業法人股東，即國票證券要發揮專業投資人的功能，即要督促街口投信守法，讓董事會恢復正常運作。

郭佳君強調，金管會支持金融創新，但必須在符合法令及保障投資人權益下進行，針對街口託付寶，金管會在7月13日就強調三大原則：一是不能保證收益、誤導投資人；二是金融機構對合作機構要善盡調查責任；三是託付寶架構影響投資人權益，金管會必須從流程、經濟實質去作監理。

證期局7月29日發文街口投信，要求提供託付寶架構的合作決策流程、內部評估程序，及和街口電支、街口金科三方合作契約等。街口投信在8月11日回函，但對證期局提出的問題都未提供書面答覆，證期局又再發文請其說明，至今依舊沒給任何正式回應。

7、8月都等不到答案，證期局只好在9月11日對街口投信進行實地查核，了解實際情況。證期局表示，正在研擬對街口投信後續處置，依投信投顧法，可對街口投信及胡亦嘉祭出警告、解職、限制業務，最重就是撤照。

街口胡亦嘉率眾抗議 批「濫權、說謊」

街口金融集團因旗下三家公司街口支付、街口投信與街口金科組成的「街口託付寶」與金管會槓上，僵持數月仍未有解。街口集團執行長胡亦嘉17日親上火線，強調街口託付寶三項服務並未違法，然而至今尚未上線就已屢遭定罪，痛批金管會「濫權、說謊」，以宛如「台版國安法」的方式對待街口，令人無法接受。

胡亦嘉說明，託付寶是由三家公司（街口金融科技、街口電子支付、街口投信）分別提供服務所組成。簡單來說，託付寶並不是一個「產品」，而是三項服務合起來的一個創新的架構。

胡亦嘉表示，以目前街口收到的函文來看，目前證期局在法規面仍質疑「保證收益」、「未經審核」兩點。先前託付寶在App內說明「預期1.5％～2.2％增長率」，他強調「預期」不等同於「保證」，而託付寶不論是在宣傳或實質上，都沒有保證收益。不過胡亦嘉也願讓步，表示若主管機關介意「預期」這個用詞，託付寶將不再有類似字眼。

而針對「未經審核」，胡亦嘉則表示，街口投信僅單純提供開戶、申購、與贖回基金的服務，這原本就是投信最基本的業務，而街口電支與街口金融科技提供的服務，法規面本就不需證期局審核。

胡亦嘉痛批證期局「沒有誠信」，現場出具與證期局、銀行局的郵件指出，與主管機關多次溝通，主管機關也表示沒問題，但產品上線隔天證期局居然宣稱「沒有看過此產品架構」，隨後命令關閉街口投信之保管銀行，導致託付寶無法運作。

另外，胡亦嘉也表示，證期局近期陸續單獨約談街口投信員工、董事、監察人，不斷詢問是否知道某些作為「可能」違反公司內稽內控法規，更於9月11日大動作搜查街口投信，將員工隔離訊問，並帶走大批資料，他質疑「這並非正規的金融檢查，而是由證期局發動的搜索，這樣是要街口投信是要如何繼續正常營運？」

胡亦嘉最後重申，一定會讓託付寶重新上線，同時向金管會喊話，要求其停止對合法企業的騷擾、並立即開啟街口投信的保管銀行，並喊話行政院長蘇貞昌、總統蔡英文，期望幫助台灣金融新創突破現行體制上的困境。