美國務院次卿 今會蔡英文

美國國務院次卿柯拉克一行（Keith Ktrch）17日下午抵台，這是台美斷交41年來，訪台最高的美國國務院官員。原先傳出柯拉克18日將主持「台美經濟與商業對話」，最後卻取消這項安排，美方僅宣布訪團來參加前總統李登輝告別禮拜。

惟據可靠消息透露，台美高層18日上午仍將舉行面對面溝通會議，就供應鏈安全、科技合作、投資審查、能源基礎建設等議題交換意見，可視為台美經濟與商業對話「會前會」。我方代表人選，據悉，副院長沈榮津、政委鄧振中、經長王美花、外長吳釗燮都在列。

美國務院17日宣布，主管經濟成長、能源和環境的次卿柯拉克訪台行程，未列原本外界預期的「台美經濟與商業對話」，對此，駐美代表蕭美琴表示，經濟對話涉及面向廣泛，正持續與美方就形式、議題、時程進行磋商，此行將先交換意見；而府方也將柯拉克此行定調為「會前會」，為未來台美經貿談判預作準備。

官員強調，台美高層18日的面對面溝通會為閉門形式，舉行時間、地點，我方與會官員，均十分低調未公布。

據悉，財經高層包括沈榮津、王美花、鄧振中和經濟部官員，就會前會議題，進行一下午研商，經濟部甚至取消例行部務會議。

官員表示，美方正推動「經濟繁榮網絡」的經貿戰略計畫，恰好由柯拉克主導，美方期在大陸以外創造第二軌供應鏈，重塑安全供應鏈本就和台灣策略不謀而合，雙方將密切合作融入這項計畫。

至於科技合作將涉及5G設備網路安全，與美方暢議乾淨網路有關，未來將邀台灣電信營運商成合作盟友。投資審查議題，將針對台美密切相互投資交換意見。

經濟部強調，台美經濟對話並未取消，因柯拉克來訪時間短暫，台美雙方洽談議題廣泛，18日僅先互相交換意見。總統府發言人張惇涵則說，自亞太助卿史達偉8月底宣布美方將與我建立台美經濟對話後，雙方積極籌備中，從未停止。

蘇揆18日結束立法院專案報告和備詢後，將和柯拉克會晤，而蔡總統晚間將在官邸宴請美方代表團，促進雙方合作情誼。

此外，AIT日前邀國內重量級企業人士18日出席與柯拉克閉門座談。工商協進會理事長林伯豐因支持台美啟動BTA談判也獲邀出席，但他日前一番談話「美方層級愈高要求愈多」，接到AIT關切電話，他笑說：「AIT不喜歡我們談。」加上行程很難安排，決定不去了。友嘉集團董座朱志洋也獲邀，但是因有事不克出席。