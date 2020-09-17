火速敲定 許澎接任新壽董座

在新光人壽原董座吳東進遭金管會停職後，新壽為免夜長夢多，17日上午火速舉行臨時董事會，確定由新光金控董事長許澎接任新壽董座一職，許澎曾是新壽財務長、新光金總經理、副董事長，在新光金服務逾40年，因為脾氣好，總是笑臉迎人，新光金內部亦稱其為「Nice 澎澎」，獲得極多員工支持。

保險局副局長王麗惠表示，對新壽董事長人選並無預設立場，將以保險業負責人資料條件，從保險專業度、從業年資等方面，來檢視許澎出任新壽董事長的適格性，至於是否需要面試，則會先看書面資料後再決定。

金管會因投資決策流程等四大缺失，對新壽董事長吳東進祭出停止董事及董事長職權到本屆任滿，公文在16日就已送達新壽，吳東進亦主動請辭新壽董事與董事長，即不再只是停職，是去職，所以新壽要推舉新任董事長，不是代理董事長。

新光金內部原本就規劃由許澎接替原新壽董事長吳東進的位置，因此16日新光金就已改派在新壽的法人董事，由吳東進轉為許澎，但因為當天有董事有其他意見，希望推舉新壽副董李紀珠接董事長，會議最終沒有結論。

新壽17日上午火速再召開臨時董事會，確定維持原規劃，由許澎以金控董事長身份兼任新壽董事長，許澎是老新光人，新光金內部表示，許澎深諳新光文化，與大股東們溝通亦不成問題，也會尊重專業經理人團隊，是可讓新壽「無縫接軌」的人選。

財務精算背景出身的許澎，在今年8月新光金總經理交接典禮上曾表示，未來五年金管會將以高標準要求壽險業，接軌保險會計IFRS17與新清償能力指標（ICS2.0），金融業經營會壓力很大，他期許一定要把新光金經營得好，經營得獲利，能發放股利，才能建立投資人信心，未來才能在市場上順利籌資，因應新壽未來可能的增資需求。

Nice澎澎風雨中上位 新光救火隊

新光金控董事長許澎17日確定被推舉為新光人壽董事長，從專業經理人到身兼雙董事長，許澎在新光集團中似乎總是在風雨中高升，196億元事件、金融海嘯前新光金前總經理鄭弘志在任內逝世、到這次的新壽董事長吳東進被停職，許澎堪稱新光救火隊。

娃娃臉的許澎在新光集團服務差一年就「半世」了，從20多歲進新壽，一路到現在70多歲扛下金控及人壽董事長，許澎對因應各種變局應算是經驗豐富。

2004年，新光人壽決定一口氣增提196億元責任準備金，在當時是「天價」，震撼金融市場，許澎在那之後接下新壽財務長，開始面對外界各種提問，2008年金融海嘯前夕，鄭弘志因病在金控總經理任內逝世，當時的金控首席副總許澎又接下金控總經理，之後就面臨新壽踩雷、宏達電事件等一系列的危機事件。

新光金在2015年左右逐步走出海嘯陰霾，許澎也轉任新光金副董事長，直到原任新光金總經理的李紀珠辭任，升為新光金暨新壽副董，許澎才淡出市場。

在新光金極盛時期，新壽曾被官方稱讚是勇於轉型，走出增提196億元風暴，提升投資報酬率的好公司，與國泰人壽一度是併列壽險雙雄，許澎出任新光金發言人時，亦與國泰金李長庚、富邦金龔天行併列三大金控最佳發言人。

直到新壽投資團隊從亞洲最佳，轉為金融海嘯中踩雷最多，對結構型商品買滿買好，虧損不少，又高價投資宏達電，長達七、八年，新光金都很悶，許澎自然也很悶，但其發言依舊很Nice，鮮少動怒。

這次在吳東進卸下金控董事長、二代接班時，許澎先接下新光金董事長，又在吳東進卸任新壽董事長時，再兼新壽董事長，曾是新壽財務長、新光金總經理的許澎，深知壽險要接軌IFRS17的壓力，也了解金控要籌資的難度，接下來就看許澎如何與新光金團隊一起，讓新壽走出低淨值、投資踩雷的負面形象。