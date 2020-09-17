日月光攜手羅東林管處 坪林種樹永續環境 三年種下1萬3000棵紅淡比、台灣杉、香杉、相思樹等樹苗

日月光集團、財團法人日月光文教基金會為環願山林、永續環境，17日攜手林務局羅東林管處在北宜公路縣界公園旁山坡上，種植紅淡比等苗木，為復育森林盡一份心力。

日月光集團今年起為期3年，捐助農委會林務局羅東林區管理處260萬元，認養羅東林管處轄內約12公頃的國有林地，將種下1萬3700棵樹苗，以實際行動認養國有林地造林，以推動森林及環境資源復育，為保護地球環境略盡棉薄。

日月光集團與日月光文教基金會同仁，在董事長曾元一及日月光投控營運長吳田玉，文教基金會董事唐瑞文、張淡寧帶領下，上午與林務局羅東林管處副處長董世良及羅管處工作人員，共同在羅管處文山事業區第41林班，舉行植樹造林活動，親手種下紅淡比等苗木，並一同立下造林告示牌，以「環願山林、永續環境」為共同的目標與心願。參與活動同仁，細心種下每一株幼苗，期望小樹苗能茁壯成長成森林。

日月光文教基金會董事長曾元一表示，日月光文教基金會創辦人張虔生董事長對造林非常重視，日月光集團自106年起就與林務局合作，認養屏東林管處國有林地造林，協助解決全球暖化所造成極端氣候的問題，今年更延續與林務局合作的經驗，在栽植品種上，除了選擇臺灣原生樹種外，栽種的品種特別選擇瀕臨絕種與淨化空氣的樹種，期許能為氣候變遷與環境永續發展盡一分心力，並能激發更大的社會影響力。

日月光投控營運長吳田玉表示，從106開始與屏東林管處合作，在高雄種了15公頃的林木，成效斐然，今年我們與羅東林管處共同在文山事業區41林班三塊國有林地共約12公頃的林地，預計種下1萬3700株小樹苗。吳田玉說， 除了環願山林之外，日月光集團也發下宏願，未來30年，每年為10到15所中小學更換LED燈管，以照顧學童視力並提升教學環境與品質。

日月光集團、日月光文教基金會與林務局羅東林管處工作人員，共同在羅管處文山事業區第41林班，舉行植樹造林活動。圖／日月光文教基金會提供

林務局羅東林區管理處副處長董世良特別頒發獎座，感謝日月光集團在永續造林方面的用心。他說，希望造林樹木長大後能營造野生動物良好的棲息環境並涵養水源、調節極端氣候，助益水土保持。

為推動森林及環境資源永續工作，日月光文教基金會與林務局羅東林區管理處合作，自109至111年為期3年，由日月光文教基金會捐助約260萬元經費，認養花蓮縣和平事業區4林班及宜蘭縣宜蘭事業區19林班、新北市文山事業區41林班三塊國有林地，面積合計11.73公頃，栽植台灣杉、香杉、紅楠、紅淡比、相思樹、楓香、青剛櫟等樹種，預計將完成1萬3700棵樹苗的栽植撫育工作。

日月光文教基金會自106年起認養國有林地造林計畫，過去3年間加上本期認養計畫，共認養26.7公頃造林，新植約4萬株小樹苗，在高雄、花蓮、宜蘭、新北市，都有日月光樹苗發芽茁壯。估計每年可吸附615公噸的二氧化碳，有助減緩溫室效應、淨化空氣品質、涵養水源及生物多樣性維護，為地球環境盡一份心。