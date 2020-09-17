凌華科技推出一站式 邊緣解決方案

簡化AI機器視覺整合與部署，輕鬆滿足倉儲管理

邊緣運算解決方案全球領導廠商-凌華科技（股票代號：6166）推出全新的 NEON-1000-MDX AI 智慧相機系列以及智慧棧板解決方案，搭載 Intel® Movidius™ Myriad™ X VPU（支援經過 OpenVINOTM 最佳化的推論模型）與凌華科技的 Edge™ 視覺軟體，以快速、簡單的方式將以 AI 為基礎的機器視覺導入現有環境。此all-in-one解決方案讓機器視覺專家和開發人員更快地建構、測試和部署機器學習 (ML) 模型，同時為 IoT 解決方案團隊和系統整合商提供連接、串流及自動化機器視覺工作所需的工具。

凌華科技IoT策略解決方案與技術事業處資深產品經理許凱翔表示，「在這個生產高度智慧自動化的時期，我們都感受到了提高產量的壓力。若要在不影響目前工作流程的前提下引進自動化，AI機器視覺是最快速、最簡單且最具成本效益的方式之一。」「例如，我們的智慧棧板解決方案經證實可將傳統條碼掃描時間縮短 90%，同時提供客製化服務，除了安裝智慧相機之外，完全不必動到生產線。採用高度整合的 NEON-1000 可有效減少佔用空間、可靠性和相容性問題，並且為客戶減輕維護負擔。」

Intel Movidius Myriad X VPU將 ML 模型最佳化並提供數一數二的 AI 運算能力。NEON-1000-MDX 智慧相機能排除感測器模組、接線與 VPU 模組間的複雜整合問題，簡化機器視覺部署流程。透過預先安裝的 EVA (Edge Vision Analytics) SDK，使用者可以根據環境和系統需求使用各種現成外掛程式，同時使用 OpenVINO™ 優化過的神經網路進行推論，不需要額外的編碼或整合工作。

全新一站式 NEON-1000-MDX AI 智慧相機支援產品分類和瑕疵偵測，能將智慧製造的生產效率最大化，如同獲獎肯定的凌華科技 Edge™ 智慧棧板解決方案。智慧棧板將智能化和自動化導入手動倉儲作業，例如收貨、揀貨、包裝、運輸和工作人員安全。智慧棧板提供端對端整合式系統，以連接新設備與現有設備、擷取多個影像資料流，並利用 NEON-1000-MDX VPU 的高效能處理能力實現邊緣機器學習與推論。

透過凌華科技 Edge™ 軟體平台，開發人員可以與任何現有的雲端、機器學習平台、神經網路、工業相機、機器視覺系統、機械等連線並整合，不限供應商。凌華科技的機器視覺 AI 軟體能依據所見物體分類、隨時間推移變得更聰明，以及建立自動化工作流程。

凌華科技 IoT 解決方案與技術部副總Steve Cammish 表示：「舉例來說，如果輸送帶系統上的箱子所裝的產品有誤，則可傳送提醒至輸送帶的分揀機，將箱子轉移至重新檢查區域。」「我們提供專為 AI 工作負載而設計的強大智慧相機，方便軟體開發人員直觀地執行程式設計、自動化和裝置管理。自動化尤其關鍵在 – 節省時間、降低成本及複雜性。」

凌華科技的AI機器視覺技術至今已獲得 5 個獎項。如欲了解更多請聯繫凌華科技： (02) 8226-5877 分機8636。或上官網：www.adlinktech.com