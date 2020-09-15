台灣盛和塾更名盛心塾 新任理事長嚴心鏞:將帶塾生系統化學經營

文/林宜蓁

由日本知名企業家稻盛和夫創辦主持的經營學習會「盛和塾」於2019年解散。由於稻盛先生退休，不希望日本在地以及海外塾生仍沿用原名持續活動，在要求更名下，台灣盛和塾協會於今年9月正式改名，稱為「台灣盛心塾利他經營協會」。

而台灣盛心塾也於9月完成前後任理事長交接，第1屆理事長、傢式國際（股）公司執行長廖述偉任期屆滿，由善果餐飲國際（股）公司創辦人嚴心鏞接棒，還有副理事長、耐銳利科技有限公司總經理唐國維及優麒（股）公司總經理許義忠兩人共26位理監事。

新任理事長顏心鏞上任，第一個主持的盛心塾月例會日前(9月12日)在台南台糖長榮酒店舉行。嚴心鏞致詞表示，未來任期將有兩個重點目標:一、落實稻盛先生的「利他」經營哲學，推動「系統性」、「結構性」學習，帶領塾生快速掌握世界級企業的經營要領，打造高收益的幸福企業。二、拓展組織，嘉惠更多企業塾生，透過「把愛傳下去」的概念，一個一個把人帶進來，目標數為300人。

嚴心鏞指出，台灣盛心塾是以稻盛和夫的經營「哲學」為核心實踐，有別其他鑽研投入在「企業管理」學習的學習型組織，塾生是透過自身修煉，從認知到認同進而到實踐，信仰體現，帶領企業走向「藍海」之路。

過去經營協會較偏重內部學習，利用每月學習例會、研討式讀書會、體驗發表和經驗分享，來引導舊的塾生瞭解稻盛先生十二條經營哲學，因而長期忽略新塾生的招募。未來如何吸引更多業主加入，將於每月例會舉辦公益演講，讓有心瞭解稻盛理念的企業經理人能引發興趣，儘快融入盛心塾學習會的核心。

此外觀察到多數塾生無法將學習內容轉化為實務應用並付諸行動，新任期將新增經營問答、年會活動和企業參訪等課程設計，希望透過系統化學習，可以善用不景氣，創造成長良機，並打造強韌的高收益經營體質。

台灣盛心塾第2屆理監事名單:理事長：善果餐飲國際股份有限公司-嚴心鏞 創辦人 副理事長：優麒股份有限公司-許義忠 總經理 副理事長：耐銳利科技有限公司-唐國維 總經理 常務理事：群仁管理顧問股份有限公司-馮仁厚 總經理 常務理事：好加企業股份有限公司-曾裕佶 董事長 理事：三鍠股份有限公司-蘇麗華 董事長 理事：拓昶貿易股份有限公司-葉盈秀 總經理 理監事、顧問公司與職稱 理事團隊： 理事：聖馥欣有限公司-賴景涼 總經理 理事：大通電子股份有限公司-王英隆 執行長 理事：華美半導體協會新竹分會-周佳敏 顧問 理事：哇寶國際資訊股份有限公司-李辰德 總經理 理事：美立堅科技股份有限公司-黃敏慧 協理 理事：明興國際運通有限公司-陳麒隆 總經理 理事：逸祥國際股份有限公司-林倬立 執行長 理監事、顧問公司與職稱 理事團隊： 理事：明佳麗國際股份有限公司-戴明勳 總經理 候補理事：志嘉建設股份有限公司-葉哲宏 董事長 候補理事：南山人壽-林璧芬 區經理 候補理事：大通電子股份有限公司-王寶雍 總經理 候補理事：即刻送股份有限公司-熊立宇 總經理 候補理事：星翁企業有限公司-林政華 總經理