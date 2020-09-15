全球個人電腦領導品牌Lenovo，首度推出首款電競手機Legion Phone Duel

全球個人電腦領導品牌Lenovo，今年7月首度推出首款電競手機Legion Phone Duel，以革命性橫式ATA中置架構（Advanced Technology Architecture）成功擄獲玩家關注。Lenovo日前宣布，Legion Phone Duel將於自9月12日起於全台Lenovo門市進行巡迴體驗活動，廣邀玩家親自感受競技中絕佳手感魅力，並於9月15日起開跑首購活動，在全台8大指定門市正式開賣，消費者購機後於9月30日前至活動網頁(完成登錄，最高即可享郵政禮券NT1,600元回饋。此外，Lenovo將與PUBG MOBILE:絕地求生M合作舉辦「We Are Legion」競賽，並於10月初開始進行海選報名，消費者可與知名KOL一起培訓組隊，並於12月決賽中與知名實況主和Youtuber一起爭取高額獎金。

亞太手遊市場蓬勃發展 台灣市場年成長20%

根據Newzoo最新報告，受到疫情影響，2020全球遊戲市場營收預估可達1,593億美元，較去年成長9.3%，其中約有49%營收來自手遊(含手機、平板平台)。同時手遊也是2020年遊戲市場中成長最快的項目，單手機平台就有15.8%年成長。此外，玩家人數及市場規模成長最大的地區均為亞太市場，約佔全球一半的數量。 就台灣市場而言，光2020年第1季(註1)台灣手遊營收即達5.1億美元，較去年同期成長20%；Google Play與App Store手遊下載次數也較去年同期成長18.2%。



Lenovo今年7月首度推出首款電競手機Legion Phone Duel，首購活動於9月15日正式開跑。左為Lenovo集團

副總裁移動遊戲業務總經理趙允明，右為Lenovo台灣區總經理林祺斌

看好手遊市場發展，Lenovo推出旗下電競子品牌Legion 第一款電競手機Legion Phone Duel， Lenovo台灣區總經理林祺斌表示：「Lenovo自3年前推出電競子品牌Legion 後，在台灣持續深耕玩家市場，從玩家們的反饋持續優化商品設計與服務內容。今年9月全新Legion Phone Duel在台上市，希望透過電競手機、電競筆電與電競電腦不同產品線，讓更多玩家可以體驗Legion 的產品與服務，進而提升消費者與玩家粉絲對於品牌的好感與黏著度。」

Lenovo集團副總裁移動遊戲業務總經理趙允明表示：「考慮到市面上手遊多以橫式介面為主，Lenovo 以玩家為出發點，Legion Phone Duel打破以往電競手機直式設計架構，改以橫式的ATA中置架構為電競手機帶來革命性創新，在效能表現、散熱系統、電池配置都依據玩家需求提供最佳架構。此外，Lenovo不只提供高規格硬體，更會擔任電競手遊生態系串接角色，透過串連硬體、平台開發商、遊戲軟體開發商、玩家社群一起，在5G高速網路環境下進一步擴大電競手遊市場。」

9/15起首購登錄送郵政禮券 邀請玩家比賽吃雞拿獎金

Lenovo今宣布，9/15起將於威秀直營門市、八德Legion專賣店、三創門市、台北地下街馨運門市、台中蔡家國際、新竹順發、台南順發、高雄順發等北中南共8家門市正式販售。玩家們凡於門市購機後於9月30日前至活動網頁完成登錄，即可獲得最高NT1,600元郵政禮券回(註2)。

此外，自9月12日起，將於全台實體門市進行玩家巡迴體驗活動，首站將於崑碁威秀直營門市舉行，並邀請聶小倩、Zoe等知名手遊實況主至現場與玩家們進行互動、對戰與直播。同時Lenovo宣布，將與PUBG MOBILE:絕地求生M合作舉辦「We Are Legion」活動，10月初開放報名、進行海選，並於12月舉辦總冠軍賽，入圍總決賽資格的玩家還可與知名實況主與Youtuber一起組隊吃雞、爭取高額獎金。



Lenovo將與PUBG MOBILE:絕地求生M合作舉辦「We Are Legion」競賽，10月初開始進行海選報名

Legion Phone Duel為電競手機帶來架構革命 打造全新極致體驗

Lenovo Legion Phone Duel採用ATA 次世代中置架構（Advanced Technology Architecture）提供完全以橫向模式進行遊戲的舒適與便利，不但將容易發燙的主機板放置於機身中央、對稱的電池配置與優良的散熱效果更提供開掛般的效能表現。搭載最新一代高通®旗艦 Snapdragon™ 865 Plus行動平台，與雙液冷（dual liquid-cooling）和散熱管和散熱銅箔，不需擔心過熱引起卡頓和掉幀問題。電池則配備90W疾速快充，從零電量到50%電量只需要10分鐘，30分鐘可100%充飽；中置充電孔讓玩家即使在充電時依舊能以橫向模式進行遊戲，邊充電邊玩也不會受到電線阻礙。

專為玩家而生的Legion Phone Duel為打造沉浸式遊戲環境，特別強化聲光和操作效果。144 Hz高刷新率帶來流暢和順滑的畫面，不怕殘影影響遊戲表現。配備1.4cc超大音腔的雙對稱式正向立體聲喇叭，以及雙X軸線性馬達，會發出即時、動態、多層次的觸覺震動，透過聲場環繞效果和4D震感，體驗一次魂穿遊戲的臨場感受。另外，虛擬遊戲觸控板能偵測手部動作，每當手機在水平軸上旋轉，就能360度改變在遊戲中的視角，操作更直覺、視野更遼闊。



Lenovo Legion Phone Duel輕鬆連接螢幕、鍵盤、滑鼠與搖桿，

打造無縫串連的電競生態圈

Legion Phone Duel遊戲實況行動直播功能獨步市場 實況主好評推薦

此外，有鑑於遊戲身兼分享社交的社群功能，Legion Phone Duel以強大的2000萬像素前置相機鏡頭讓玩家們只要一支手機就可隨時行動直播。透過自拍編輯器為影像去背，多達100種濾鏡選項及有趣的AR貼紙，想怎麼直播就怎麼直播。實況主大魚表示，過去在直播手遊實況時需要許多直播設備，但Legion Phone Duel只要有一支手機就可以隨時在個人社群分享對戰精彩實況，對於實況主來說直播更自由、更方便。此外，若遊戲結束後才發現忘了按下錄影鍵，也可透過反向回錄(reversely-record)功能與戰友、粉絲和朋友分享勝利成果。