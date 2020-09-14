樂齡網與foodpanda合作 推廣全齡幸福用餐

多種口味可選擇，蕃茄燉雞肉、日式烤雞…等，保留食物原狀，慕斯口感柔軟，用舌頭即可壓碎，減輕照顧者負擔。室溫保存12個月，外出或即食都方便。



疫情衝擊社會各層面消費行為也隨之改變，再加上高齡社會需求日增，銀髮族用品專賣店－樂齡網與foodpanda合作！即日起，民眾可經由foodpanda訂購樂齡網『照護用餐食』（日本稱：介護食品）及生活輔具，例如：日本Ever-Smile照護用餐食、營養補充品、精品手杖、輔助筷、放大鏡…等。值得一提的是，樂齡網與foodpanda合作共同推廣全齡幸福用餐，連高齡牙口不好的長者需求皆考慮到，不用外出也能享受與日本同等級的銀髮餐食！



樂齡網總經理張慶光表示，所謂『照護用餐食』，是由日本提出，將食物打碎，或將難以咀嚼的食材軟化為慕斯口感，同時保留食物原狀。由於有些長輩牙口不好，或有吞嚥困難的狀況，縱使費盡心思把食物打成泥，對比其他豐盛菜餚顯得平淡，反而降低了長輩食慾。

介護食品能兼顧美味及進食便利性，只要打開封膜即可享用，或使用微波爐/隔水加熱。用舌頭即可壓碎，進食方便，不但能減輕照顧者負擔，更有多種菜色可供挑選，例如蕃茄燉雞肉、日式烤雞…等；此外，還有增稠飲料可避免液體進入氣管，預防長輩嗆咳發生，讓長輩安心享受美食，快樂與家人一起用餐。



這類『照護用餐食』，目前在台灣還沒有廠商研發，不過樂齡網由日本引進此產品後，已接到不少消費者詢問，部分口味甚至銷售一空！此外，樂齡網在foodpanda還有販售包括日本製通用輔助筷、輔助餐碗、方便頭頸不易後仰者使用的易飲杯、多功能取物夾、四折避震手杖、上下車輔助安全握把、起身輔助拉環、攜帶式床用扶手及統健等知名營養補充品等。



這些熟齡商品，只要民眾有需要，手指輕輕一點，透過foodpanda訂購，外送員就會到樂齡網門市取貨並送到客人手上！過程輕鬆且方便！只要在foodpanda的生鮮雜貨專區搜尋『樂齡網』，就能找到離家最近的門市並訂購。此次樂齡網與foodpanda合作，希望共同拓展銀髮族市場，以滿足台灣長者的在地需求，同時也正好與foodpanda落實『外送幸福』的初衷相符合。

樂齡網免付費電話：0800-600-176(樂齡人，一起樂)



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