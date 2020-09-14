109年度臺南市「中小企業婦女頂尖學院」第二期正式開訓

109年度臺南市第二期「中小企業婦女頂尖學院」，上週(8日)在台南應用科大舉行開訓典禮，學員大多為南臺灣各領域企業負責人或高階主管人員，將進行為期2.5個月共計14堂的企業主菁英培訓多元課程。

該「中小企業婦女頂尖學院」由台南市工商發展投資策進會、台南市中小企業服務中心、臺南市中小企業婦女協會與台南應用科大研發處推廣教育中心、生科學院聯合開辦，該課程報名十分踴躍，招生不到一個月時間即額滿。

台南市工商策進會副總幹事陳宗明在開訓典禮上表示，非常感謝經濟部中小企業處、臺南市中小企業婦女協會、台南應用科技大學和各相關單位的鼎力支持，得以順利持續執行第二期頂尖學院。

陳宗明指出，該課程規劃涵蓋領域非常廣泛，並聘請教學經驗及產業界經歷豐富之教師擔任師資，如活動主持之表達技巧訓練、手機APP拍出網美照、各式葡萄酒類介紹及品評、勞基新法對企業影響、中草藥基礎與應用、何謂長照2.0及數位網路行銷新趨勢…等。也提供更多優質師資、設備與場地，讓來自各產業的學員，透過多元化課程學習與交流，提升自我和企業經營，協助企業永續經營與深耕，未來也期許能將頂尖學院持續發揚光大，造福更多企業者。

台南應用科大校長黃宗成表示，該校辦學以致力善盡大學之社會企業責任，透過承辦台南市中小企業婦女頂尖學院，以厚植南台灣企業主各方面專業及潛在能力為主，經由第一期辦理經驗與心得，有信心於第二期能給予學員們更紮實的多元化課程與體驗活動，讓大家收穫滿載而歸，其後更持續朝向頂尖大學邁進。

臺南市中小企業婦女協會理事長王素月表示，感謝台南市工商發展投資策進會、台南市中小企業服務中心與台南應用科技大學等，提供這麼優質的課程與訓練環境，協助企業主管們能活到老‧學到老，能將課程所學的重要知識和概念進一步活化運用，未來也非常歡迎各界有志菁英，能加入我們頂尖學院的大家庭，大家一同在歡樂中成長茁壯，在產業界中閃耀發光。